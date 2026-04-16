Cáceres reforzará la limpieza y seguridad y extiende la instalación de Puntos Violetas a todos los eventos masivos

Pleno del Ayuntamiento de Cáceres del mes de abril - EUROPA PRESS

CÁCERES 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves ampliar la instalación de Puntos Violetas a todos los eventos multitudinarios que se celebren en la ciudad como la Semana Santa, el desfile de San Jorge, La Noche del Patrimonio o la Bajada de la Virgen de la Montaña.

Hasta ahora esta iniciativa, que pretende prevenir y denunciar las agresiones sexuales y proteger a las mujeres ante actitudes machistas, se ponía en servicio durante la celebración del festival Womad y la Feria de San Fernando, pero el grupo municipal Unidas Podemos ha propuesto, a través de una moción, que se extendiera a la Semana Santa para "garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas y tradiciones de la ciudad en libertad y seguridad".

El texto de la moción ha sido enmendado por el PP, que ha propuesto que se instalen puntos violetas no solo durante la celebración de la Semana Santa, sino en "todos" los acontecimientos que se organizan en la ciudad y que supongan una gran aglomeración de personas en las calles.

Así, la moción ha salido adelante con el voto de UP, PSOE y PP, mientras que Vox ha votado en contra y ha pedido que se sustituyan los puntos violeta por puestos de seguridad ciudadana para atender a todas las personas que lo requieran.

La portavoz de UP, Consuelo López, ha defendido la moción presentada por su grupo porque "lamentablemente, las aglomeraciones y los eventos multitudinarios son escenarios donde, en ocasiones, se producen conductas de acoso o agresiones machistas", por lo que ha asegurado que el Punto Violeta --instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad-- puede contribuir a luchar contra esa violencia machista y a difundir la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

"No solo sirve como lugar de atención y acompañamiento, sino que tiene una potente función disuasoria y de sensibilización social", ha señalado López. En esta línea se ha pronunciado la concejala del PSOE Beatriz Cercas, que ha señalado que se trata de un instrumento que hará de la Semana Santa un evento "más digno", ya que también protegerá a las hermanas de carga o costaleras que pueden sentirse agredidas por sus compañeros debajo de un paso.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha explicado que desde la Unión de Cofradías Penitenciales "se trabaja ya en la prevención de actitudes machistas" entre los cofrades de las hermandades, y ha apoyado la iniciativa de UP pero ha pedido que se haga extensiva a todos los eventos multitudinarios y no solo a la Semana Santa.

En la moción se recoge que estos puntos violetas deben estar atendidos por profesionales con formación específica en materia de igualdad y atención a víctimas de violencia de género, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de emergencia.

MÁS LIMPIEZA Y SEGURIDAD La sesión plenaria ordinaria del mes de abril ha aprobado también una moción de Vox en la que se pedía que se refuerce la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad, "ante el progresivo deterioro del estado de las calles, plazas y espacios públicos en numerosos barrios, y el aumento de conductas incívicas que afectan a la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los cacereños". La moción ha salido adelante con los votos del PP y Vox y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha defendido que se han reforzado los contratos de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, pero ha reconocido que se pueden mejorar más. Asimismo, ha reconocido que en la ciudadanía cacereña ha aumentado la sensación de inseguridad, y ha pedido al Gobierno central que amplíe la plantilla de la Policía Nacional porque son "muchas" las intervenciones que ha tenido que realizar la Policía Local por la falta de agentes nacionales.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha indicado que su moción pretende conseguir que los servicios públicos "trabajen de la mejor manera posible" para conseguir "una ciudad limpia, cuidada y segura", para lo que ha propuesto el refuerzo "inmediato" de los servicios de limpieza viaria en las zonas con mayor acumulación de residuos, incrementando la frecuencia de actuación y los recursos humanos y materiales. "No se puede normalizar la dejadez", ha aseverado.

También ha planteado la puesta en marcha de un Plan Integral de Mantenimiento Urbano, que incluya la reparación urgente de acerados deteriorados, sustitución y mejora del mobiliario urbano en mal estado, y adecuación y cuidado de parques y zonas verdes, para lo que propone "la creación de una unidad específica o refuerzo de la brigada municipal para actuaciones rápidas en pequeños desperfectos, evitando su agravamiento".

Además, solicita el incremento de la presencia policial en aquellas zonas donde se haya detectado mayor incidencia de actos vandálicos o comportamientos incívicos, así como "el endurecimiento de las sanciones y mejora de su aplicación efectiva frente a conductas que deterioren el espacio público".

Según ha señalado Gutiérrez numerosos vecinos de distintas zonas han trasladado reiteradamente su preocupación por la presencia de suciedad acumulada, mobiliario urbano deteriorado, acerados en mal estado, zonas verdes abandonadas y la proliferación de actos vandálicos, algo que "proyecta una imagen negativa de la ciudad".

Por ello, ha pedido que se refuercen tanto los servicios municipales como los mecanismos de control y sanción frente a quienes deterioran el patrimonio común. Y por último, se plantea la puesta en marcha de campañas de concienciación ciudadana "orientadas al respeto del espacio público, combinadas con medidas firmes contra el incivismo; y la elaboración de un informe trimestral que evalúe el estado de limpieza, mantenimiento y seguridad en los distintos barrios de Cáceres".

La que no ha salido adelante es la moción presentada por el PSOE en la que pedía que se invirtieran los 39 millones de euros del remanente de tesorería en una plan de actuación de los barrios ante el "abandono total" de la ciudad y las quejas de los vecinos por la suciedad, la proliferación de plagas de roedores, el mal estado de los parques y jardines y el deterioro de los servicios públicos. La mayoría de PP y Vox ha impedido que esta propuesta salga adelante, al votar en contra de la moción.

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha criticado la gestión del Gobierno de Rafael Mateos, porque es "nula" y se basa en "titulares" y "fotos" de prensa que después no se cumplen, mientras los barrios adolecen de servicios básicos y calles, aceras y parques están cada día "más deteriorados".

La moción rechazada planteaba también un mayor control a las empresas concesionarias de los servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, así como actuaciones en movilidad y seguridad para lograr la accesibilidad universal y crear 'entornos escolares seguros', acabar con las barreras arquitectónicas e incorporar las demandas de los vecinos al plan director del bus. "Es una enmienda a la totalidad", ha dicho Fernández.

MOCIÓN DE URGENCIA Y COLECTIVOS

Tras las mociones ordinarias, se ha aprobado también una moción de urgencia para dar luz verde a una modificación extraordinaria de crédito por un importe total de 1.570.461,98 euros, que se financiará con cargo al remanente de 39,3 millones de euros.

En concreto, se destinarán a cuatro actuaciones que es para hacer frente a la sentencia judicial del contrato de servicio de agua por importe de 133.455 euros, la cofinanciación del proyecto Efeso (236.564 euros), las cuotas de participación en la agrupación de interés urbanístico Ribera del Marco, por importe de 1,2 millones, y la aportación extraordinaria con motivo de la Feria del Libro, por importe de 45.000 euros.