Cáceres rinde homenaje al científico Jesús Usón en la gala del Mes de las Personas Mayores

La concejala del IMAS, Jacobi Ceballos, en la presentación del Mes del Mayor - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres celebrará durante todo el mes de octubre el Mes de las Personas Mayores, con una programación que incluye actividades culturales, convivencias, y una gala en la que se rendirá homenaje a la trayectoria científica de Jesús Usón, propulsor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión que lleva su nombre.

Este año el Mes del Mayor se desarrolla bajo el lema 'Sumando años, sumando sueños', y tiene como objetivo reconocer la trayectoria, la experiencia y la aportación de las personas mayores a la vida de la ciudad, e impulsar que sigan participando activamente en la vida de Cáceres

El programa, que se desarrollará del 1 al 31 de octubre, combina actividades culturales, musicales y de convivencia con diferentes actos de homenaje y reconocimiento a las personas mayores y al movimiento asociativo de la ciudad.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha destacado que se trata de mucho más que un calendario de actividades. "Es una oportunidad para reconocer, escuchar y dar visibilidad a quienes han contribuido durante tantos años a construir la Cáceres que hoy conocemos", ha indicado.

"Con el lema 'Sumando años, sumando sueños' queremos transmitir precisamente que cumplir años no significa dejar de participar, de aportar o de tener nuevos proyectos. Las personas mayores siguen siendo una parte activa y fundamental de nuestra ciudad y queremos que tengan espacios para compartir, disfrutar y trasladarnos también sus propuestas e inquietudes", ha señalado.

La programación arrancará el jueves 1 de octubre, a las 19,00 horas, en el Gran Teatro de Cáceres, con la inauguración del Mes de las Personas Mayores y el espectáculo musical 'Canción de juventud', una propuesta que servirá para abrir un calendario de actividades pensado para poner en valor el papel activo de las personas mayores.

El jueves 8 de octubre, a las 12,30 horas, se celebrará en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino un homenaje a los matrimonios de la ciudad que llevan más de cincuenta años casados, como reconocimiento a sus trayectorias compartidas y a las historias de vida construidas durante décadas.

La música volverá a ser protagonista el viernes 16 de octubre, a las 19,00 horas, con un concierto de la Banda Municipal de Cáceres, también en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino.

El programa continuará el jueves 22 de octubre, a las 12,30 horas, con la celebración del Pleno Municipal de las Personas Mayores, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres. Durante esta sesión, las personas mayores tendrán la oportunidad de trasladar sus propuestas, inquietudes y experiencias y participar de forma activa en la vida municipal.

GALA HOMENAJE

Otro de los actos centrales será la Gala Homenaje a las Personas Mayores, que tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, a las 17,30 horas, en el Gran Teatro de Cáceres. La gala reconocerá la trayectoria y la contribución de las personas mayores y contará con la participación de representantes del movimiento asociativo y diferentes actuaciones musicales y culturales.

En esta gala se reconocerá de manera especial la trayectoria de Jesús Usón, presidente de honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que lleva precisamente su nombre. Con este reconocimiento se quiere valorar su amplia trayectoria en el ámbito científico y por poner a Cáceres en la élite mundial de la investigación, formación e innovación sanitarias.

"Hace muchos años él tuvo un sueño cuando trabajaba en unas penosas instalaciones en el campus universitario; las convirtió en el Centro de Mínima Invasión que hoy conocemos y, a sus setenta y pocos años sigue sumando sueños", ha señalado Ceballos.

Durante la gala se realizará también un reconocimiento a un miembro de cada una de las quince entidades y asociaciones vinculadas al colectivo de personas mayores de la ciudad, destacando su contribución a la participación social, al acompañamiento y a la generación de espacios de encuentro.

El programa concluirá el sábado 31 de octubre con una comida de hermandad y convivencia, que se desarrollará en el Pabellón Municipal Moctezuma, en una jornada destinada a favorecer el encuentro y la convivencia entre las personas mayores de la ciudad y las asociaciones que trabajan durante todo el año con este colectivo. Se celebrará entre las 11,30 y las 20,00 horas.

La concejala ha animado a los mayores de la ciudad a disfrutar de esta completa programación "que pretende contribuir a que las personas mayores sigan participando activamente en la vida de Cáceres, trasladando sus inquietudes, compartiendo su experiencia y desarrollando actividades que favorezcan las relaciones sociales y la convivencia".

"Desde el Ayuntamiento y desde el IMAS seguimos trabajando para que las personas mayores se sientan protagonistas de la vida de Cáceres. Este mes nos permite reconocer su experiencia, pero también mirar hacia el futuro y seguir sumando sueños juntos", ha concluido.