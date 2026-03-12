Cáceres sabrá este viernes si opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Delegación de Cáceres 2031 que defendió el proyecto el pasado lunes en el Ministerio de Cultura - CÁCERES 2031

El Ministerio de Cultura ha convocado una rueda de prensa a las 13,00 horas para anunciar las ciudades que pasan a la segunda fase

MADRID/CÁCERES, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura anunciará en una rueda de prensa que se celebrará este viernes, 13 de marzo, a partir de las 13,00 horas en la sede ministerial, el listado de ciudades españolas candidatas a Capital Europea de la Cultural en el año 2031 que participarán en la selección final.

El anuncio de las ciudades finalistas se dará a conocer tras una semana en la que las ciudades preseleccionadas han ido presentando sus candidaturas ante un comité de expertos de la Unión Europea.

Las ciudades españolas que han presentado su candidatura son Cáceres, Burgos, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

El turno de Cáceres para presentar su proyecto, construido bajo el concepto de la 'Transcultura', fue el pasado lunes cuando se desplazó a Madrid una delegación de diez personas encabezada por el alcalde Rafael Mateos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, acompañados de un tamboril para trasladar los sonidos ancestrales de la Extremadura rural.

A la salida del Ministerio de Cultura, y tras media hora de exposición del proyecto y más de una hora de preguntas del comité de expertos, la delegación cacereña salía "orgullosa" del trabaja hecho y convencida de que la ciudad pasará a la siguiente fase del proceso de elección de la ciudad española que ostentará el título de Capital Europea de la Cultura.

También formaron parte de la delegación cacereña Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del 'Bidbook'; Antonio Lopes, creador y gestor cultural que colabora con el proyecto en su dimensión internacional; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres, e Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres.

Completaron la lista Adrián Domínguez, artista y voluntario de Cáceres 2031; Carlos Gago, coordinador de proyectos de la candidatura; y Marian Rosado, miembro del equipo de Comunicación de Cáceres 2031. Todos ellos presentaron el proyecto cacereño ataviados con trajes tradicionales en color negro y con una estampación en azul en honor al color de Europa que imitaba los bordados de la vestimenta típica extremeña.