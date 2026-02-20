Uno de cada cinco extremeños se encuentra en situación de exclusión social, según la Fundación Foessa

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, interviene en la presentación del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, en rueda de prensa en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200.000 personas en Extremadura, esto es, uno de cada cinco extremeños, sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones, según advierte el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la región (Einfoessa 2024).

"Vivimos un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso y una exclusión social que persiste en la región", ha lamentado este viernes la integrante del Comité Técnico de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española Marina Sánchez-Sierra durante la presentación del referido documento en rueda de prensa en Mérida.

En la misma ha estado el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien citando al Papa León XIV ha anotado que, actualmente, se percibe un aumento de las distintas manifestaciones de pobreza, traduciéndose ello en "múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades, también en contextos generalmente acomodados".

A renglón seguido, Rodríguez Carballo ha abogado por una "fraternidad universal" donde "nadie sobra y todos son necesarios", frente a una "cultura del descarte" por cuenta de la cual se ven especialmente afectados "los más pobres".

Por su parte, el director de Cáritas Regional de Extremadura, José Luis Espinosa, ha alertado de que se está construyendo una "sociedad desigual" en la que la exclusión social "se consolida" como un "elemento estructural" con "graves brechas sociales" entre las cuales vivienda y empleo se erigen como "ejes articuladores de los procesos exclusión".

((Más información en Europa Press))