Caja Rural de Extremadura convoca los XXVII Premios Espiga Jamón Ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura

Caja Rural de Extremadura convoca la XXVII edición de los Premios Espiga Jamón Ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha convocado la XXVII edición de los Premios Espiga Jamón Ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura.

Un certamen destinado a reconocer la calidad de uno de los productos más representativos del sector agroalimentario extremeño y a poner en valor el trabajo de las industrias elaboradoras y los ganaderos vinculados a la Denominación de Origen Protegida.

En el concurso podrán participar las industrias elaboradoras o marcas comerciales acogidas a la D.O.P. Dehesa de Extremadura. Las piezas presentadas a concurso deberán ser de bellota, con precinto y etiqueta de la Denominación de Origen y tener un tiempo mínimo de curación de 22 meses.

El plazo de admisión de muestras comenzará el 31 de agosto y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre de 2026, a las 15,00 horas. Cada inscripción corresponderá a un único jamón y las piezas deberán entregarse en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex), en Badajoz.

El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura, bajo la dirección técnica del Intaex, perteneciente al Cicytex, y cuenta con la colaboración de la D.O.P. Dehesa de Extremadura. El jurado estará integrado por el Panel de Cata de Jamón del Intaex y especialistas de reconocido prestigio en el sector.

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