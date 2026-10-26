Caja Rural de Extremadura y la UEx fomentarán la práctica deportiva en el ámbito universitario

Caja Rural de Extremadura y la UEx firman un convenio de colaboración - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx) para fomentar la práctica deportiva en el ámbito universitario y apoyar a los estudiantes que compaginan su formación académica con la actividad deportiva.

El acuerdo ha sido suscrito este lunes, 26 de octubre, por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, y permitirá respaldar distintas iniciativas promovidas por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde) de la institución académica.

En concreto, una de las principales actuaciones contempladas en el convenio es la concesión de seis becas destinadas a deportistas universitarios, con las que ambas entidades buscan reconocer y apoyar a los estudiantes que desarrollan su trayectoria deportiva durante su etapa de formación superior.

Asimismo, la colaboración incluye el respaldo a las Jornadas Nacionales del Deporte Universitario, una iniciativa que contribuye a promover la actividad física y a dar visibilidad al deporte en el entorno académico.

El convenio también contempla la celebración de un evento deportivo universitario anual y el apoyo a las actividades desarrolladas por el Safyde, con presencia de Caja Rural de Extremadura en las instalaciones deportivas de los campus de Cáceres y Badajoz.

UEX, JÓVENES Y DEPORTE

Caja Rural de Extremadura ha remarcado en nota de prensa que esta colaboración supone una "nueva oportunidad de estrechar la relación" con la Universidad de Extremadura y contribuir al desarrollo de iniciativas que benefician directamente a los jóvenes de la región.

La entidad financiera mantiene entre sus prioridades el respaldo al deporte extremeño, ha explicado, tanto a través del apoyo a deportistas y clubes como mediante su colaboración con instituciones que fomentan la actividad física y facilitan nuevas oportunidades para quienes desean continuar desarrollando su trayectoria deportiva.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación por acuerdo entre ambas instituciones, y se desarrollará a través del Fondo de Educación y Promoción de la Caja.

Esta colaboración se enmarca en el compromiso de la entidad financiera con la educación y el desarrollo de los jóvenes extremeños, ha señalado Caja Rural de Extremadura, así como en su apuesta por el deporte como una actividad que favorece la convivencia y el bienestar de la comunidad universitaria.