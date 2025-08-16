El calor pone a toda Extremadura en aviso naranja este sábado por máximas de hasta 41ºC

Archivo - Una mujer bebe agua en Badajoz. Imagen de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este sábado, 16 de agosto, en aviso naranja por temperaturas que podrán alcanzar los 41ºC en algunos puntos de la región.

En concreto, el nivel de riesgo "importante" se mantendrá activo entre las 13,00 y las 20,59 horas del sábado, tiempo durante el cual en la provincia pacense podrán registrarse hasta 41ºC en Vegas del Guadiana, así como 40ºC en la Siberia extremeña, Barros y Serena, y el sur de Badajoz.

Por su parte, en la provincia cacereña los termómetros podrán alcanzar los 41ºC en Tajo y Alagón, 40ºC en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, así como los 39ºC en el norte de la región.

A nivel nacional, las altas temperaturas pondrán en aviso a un total de 46 provincias, 30 de las cuales estarán en nivel naranja y una, Sevilla, en nivel rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los avisos naranja se registrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares); Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña).

A su vez, también habrá avisos naranja en Badajoz y Cáceres (Extremadura); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Altiplano de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Región de Murcia); Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Ribera del Ebro de La Rioja (La Rioja); Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana).

Al margen de ello, habrá avisos amarillos por calor en Almería y Málaga (Andalucía); Teruel (Aragón); Menorca (Baleares); Cantabria del Ebro (Cantabria); Burgos, León, Palencia y Soria (Castilla y León); Lugo y Ourense (Galicia); Noroeste de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón (Región de Murcia); Pirineo navarro (Comunidad Foral de Navarra).

También se darán avisos amarillos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco); Ibérica riojana (La Rioja); Castellón (Comunidad Valenciana); y Gran Canaria (Canarias).