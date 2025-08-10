El calor vuelve a poner este domingo a Extremadura en alerta naranja y amarilla por máximas de hasta 40ºC

Archivo - Una persona se refresca en una fuente. Imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas volverán a poner este domingo a toda Extremadura en alerta naranja y amarilla por máximas que podrán alcanzar los 40ºC en algunos puntos de la región, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el nivel naranja se activará entre las 13,00 y las 21,00 horas en La Siberia extremeña y Vegas del Guadiana, zonas de la provincia de Badajoz donde se esperan máximas de hasta 40ºC.

El mismo nivel se mantendrá activo durante la misma franja horaria por máximas de, también, 40ºC en el Tajo y Alagón; así como en el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, zonas de la provincia cacereña donde las temperaturas podrán alcanzar los 39ºC.

A su vez, las áreas de Barros y Serena, sur de Badajoz y meseta cacereña permanecerán en alerta amarilla por temperaturas de hasta 39ºC.

UN TOTAL DE 44 PROVINCIAS EN AVISO

De este modo, las provincias de Cáceres y Badajoz serán dos de las 44 provincias que estarán este domingo en aviso por altas temperaturas, de las cuales la mitad alcanzarán el nivel naranja, mientras que varias islas canarias seguirán en nivel rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

De acuerdo con la previsión para la jornada, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En concreto, los avisos por calor de nivel naranja estarán en La Palma, La Gomera y El Hierro; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Lugo y Ourense; Badajoz y Cáceres; Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo; Ávila, León, Valladolid y Zamora; Cantabria del Ebro; Huesca y Zaragoza; y Córdoba, Jaén y Sevilla.

