La campaña de vacunación contra la gripe y la Covid-19 comienza este martes en Extremadura

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura iniciará este martes, día 14, la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la Covid-19 para proteger a los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma.

El objetivo que se ha marcado el Servicio Extremeño de Salud (SES) para esta campaña conjunta es alcanzar una cobertura superior al 75 por ciento en personas de 60 y más años, embarazadas, personas con patologías crónicas y personal sanitario.

En aquellos grupos de población que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal.

La campaña se desarrollará en todos los centros de salud y consultorios locales de Extremadura y finalizará el 31 de enero de 2026, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero dependiendo de la situación epidemiológica.

Como en campañas anteriores, el SES habilitará, en el mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid.

