El candidato del PP a la Alcaldía de Don Benito desde junio deja la política: "el ansia de poder apuñala por la espalda"

DON BENITO (BADAJOZ), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP Pedro Noblejas, que en virtud del acuerdo de legislatura con Siempre Don Benito debería ocupar la alcaldía a partir de junio, una vez alcanzado el ecuador del mandato, ha anunciado que deja la política.

Lo ha hecho durante el pleno municipal celebrado este pasado lunes, en su último turno de palabra, en el que se ha mostrado "decepcionado" y ha pedido "perdón" a los dombenitenses por el "espectáculo" que dan sus representantes municipales.

Aunque en el comunicado leído no expresa directamente los motivos de su decisión, sí hace alusión a supuestas traiciones. "Para algunos el poder y el sillón son más importante que el bienestar de nuestro pueblo", dijo Noblejas, quien reconoce que tenían razón quienes le advirtieron al entrar en este proyecto político que hay "mucha gente manipulable y poco fiel".

"El ansia de poder apuñala por la espalda. Nunca mejor dicho", añadía el concejal, quien considera que los 21 concejales deben "defender los intereses de los ciudadanos que viven en Don Benito, no de los partidos".

Sin embargo, sin referirse expresamente a nadie, subraya que "hay quienes consideran que lo esencial es mantener el cargo", pero su compromiso "era con Don Benito y sólo con Don Benito, con los dombenitenses y sólo con los dombenitenses", ha remarcado.

En esta línea, apunta que a la política "hay que venir casado y comido", para "no tener que casarse con nadie, por los intereses de unos y otros, como muchos hay. Y comido, para no deberle nada a nadie y no medrar por un sueldo o por un puesto".

Por todo ello, ha rogado a los ciudadanos de Don Benito que "disculpen lo que ha sucedido, lo que está sucediendo", y les pide "perdón" a los que no comprendan su "decisión de dejar la política", así como a quienes confiaron en él y ahora pueden sentirse "defraudados".

Pero sobre todo pide perdón a su familia que ha "soportado momentos difíciles y ahora debe seguir afrontando esta situación".

Tras pronunciar estas palabras, la alcaldesa María Fernanda Sánchez, ha agradecido a Noblejas el trabajo realizado durante este periodo, le ha deseado "lo mejor" en su nueva andadura, al tiempo que le ha pedido que siga "trabajando" por Don Benito y sus ciudadanos. "Siempre le estaremos agradecidos".