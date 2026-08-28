Casar de Cáceres celebra sus Fiestas del Ramo del 3 al 8 de septiembre con un amplio programa de actividades

La diputada provincial María Toscano, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, y el equipo de Gobierno casareño presentan las Fiestas del Ramo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casar de Cáceres celebra sus Fiestas del Ramo del 3 al 8 de septiembre con una programación que aúna deporte, actividades infantiles, gastronomía, conciertos, festejos taurinos y los actos más tradicionales como la Mesa del Ramo, organizada por la Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio, donde se podrán adquirir todo tipo de productos típicos como dulces, quesos o vinos.

Se trata de una tradición centenaria que tiene su origen en el fin de la recolección de la cosecha cuando los hombres volvían del campo con algunos días de descanso y el pueblo se llenaba de alegría para celebrar la buena cosecha anual.

Como novedad este año se ha incorporado a la programación una charanga para los más jóvenes que recorrerá los bares y restaurantes de Casar de Cáceres, el viernes al mediodía, y por la noche habrá un puesto de maquillaje (Glitter bar) para todo el que quiera usarlo. Antes, el jueves, habrá el MacroRamo Fest con el grupo local Tocando Techo, Marsal Ventura y el dj Teem, en la plaza Sancho IV.

Toda la programación se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en el Palacio de Carvajal de Cáceres con la asistencia de la diputada provincial María Toscano, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán y su equipo de gobierno local, que han desgranado las propuestas de esta fiestas locales que congregan cada año a miles de personas.

"Hemos preparado una programación pensada para todos los públicos intentando combinar aquello que parte de nuestra historia y nuestras tradiciones con nuevas propuestas que hagan que nuestras fiestas sigan creciendo y que vaya viniendo cada vez más gente", ha dicho la alcaldesa, que ha añadido que habrá deporte, actividades infantiles, gastronomía, peñas, charangas, música, grandes orquestas, festejos taurinos y los actos más tradicionales como la Mesa del Ramo.

Uno de los momentos más esperados es el Desfile de Peñas, que se concentrarán el viernes, día 4, a partir de las 22,00 horas, en la plaza de Sancho IV donde se les entregará un pan y un jamón. Después del pregón actuará la Orquesta Voltix en la plaza de España, para continuar con la disco móvil hasta las siete de la mañana.

El sábado, día 5, la jornada comenzará con la carroza animadora que saldrá de la ermita de Santiago y después habrá la suelta de dos vaquillas, a partir de las 8,00 horas, en el Centro de Ocio y Cultura (Plaza de toros). A partir de las 14,30 horas se ha organizado una pancetada popular y la tarde continuará con la actuación de Paco Santos y dj Samu con música de los años 80 y 90, para continuar la fiesta con una verbena y la disco móvil.

El día grande será el domingo, 6 de septiembre, con la Misa de Ánimas a las 12,00 horas para continuar con la tradicional Mesa del Ramo y el reparto de una gran paella. Actuaciones musicales, carroza animadora y un festejo taurino al estilo tradicional y otro de recortadores completarán la tarde que acabará con la actuación de la Orquesta Maremagnum.

La fiesta continuará el lunes, 7 de septiembre, con un gran parque acuático a partir de las 12,00 horas en la piscina municipal; y por la tarde (19,00 horas), en la plaza de toros tendrá lugar otro festejo taurino y el Gran Prix. A partir de las 22,00 actuará un tributo a Extremoduro seguido del dj Nes hasta las cinco de la madrugada.

El día de Extremadura, el 8 de septiembre, se rendirá homenaje a la treintena de deportistas locales que han despuntado en competiciones regionales y nacionales, y a partir de las 22,00 horas la cita será con el flamenco con los artistas Pedro Cintas, José Ángel Castilla, Perico de la Paula, Luis de Jerez y el bailaor Diego Andújar.

La programación de las Fiestas del Ramo continuará con otras dos actividades más el domingo, 13 de septiembre, con una carrera de galgos en la Zona Monte; y el sábado, 19 de septiembre, con una concentración motera.

SIN FUEGOS ARTIFICIALES

Lo que no habrá este año, al igual que el año pasado, serán fuegos artificiales que se prescinde de ellos por "responsabilidad". "Creemos que en las circunstancias actuales debemos actuar con prudencia y eso es lo que hemos hecho", ha indicado la regidora casareña, que ha recalcado que "las fiestas continuarán siendo y teniendo una programación intensa y completa, pero hay decisiones que deben tomarse siempre pensando en la seguridad y en el interés general".

Y respecto a la seguridad se contará, como viene siendo habitual, con un importante dispositivo que se acordó en la Junta Local de Seguridad la semana pasada, formado por varios miembros de la Guardia Civil, la Policía Local y DYA Extremadura, "para que podamos disfrutar de las fiestas con mayor seguridad".

Se instalará un hospital de campaña, sobre todo el viernes y el sábado, y se ha conseguido una autorización especial de la Junta de Extremadura para facilitar el tránsito de taxis entre Cáceres y Casar de Cáceres y "un servicio extra" para que se vaya "guiando un poco a la gente para que usen el servicio".

"Las fiestas no las hace únicamente el ayuntamiento ni una programación. Las fiestas las hace la gente, nuestras peñas, nuestros vecinos, quienes vuelven a Casar de Cáceres estos días y todas las personas que nos visitan", ha concluido Jordán.

En la presentación ha participado también la diputada provincial del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres, María Toscano, quien ha señalado que esta cita no es solo una fiesta local sino "un ejemplo vivo de cómo Extremadura sabe unir la tradición, la identidad y la comunidad en torno a un mismo sentimiento".

"Es una fiesta que une lo sacro y lo popular, lo religioso y lo festivo en un día cargado de emoción e identidad casareña", ha dicho Toscano, que ha apuntado que se trata de una cita con el "patrimonio vivo" y la cultura popular "en estado puro", además de presentarse como "un recurso turístico de primer orden para nuestra provincia".

Y es que Casar de Cáceres, con su cultura pastoril, su Torta del Casar DOP y todas sus tradiciones, "es un municipio que representa muy bien el alma de nuestra tierra", ha resaltado la diputada, que ha subrayado que las Fiestas del Ramo son "un ejemplo de cómo las pequeñas localidades pueden convertirse en grandes focos de atracción gracias a la autenticidad de esas fiestas y la implicación de toda su gente".

"La Diputación de Cáceres, consciente de este valor y de esta fiesta, trabaja para apoyar y proporcionar las fiestas y las tradiciones de todos nuestros municipios, porque entendemos que son parte fundamental de nuestro desarrollo rural, de nuestro turismo y de nuestra identidad como pueblo", ha concluido.