Casi toda Extremadura continuará este jueves con aviso naranja por altas temperaturas de hasta 41ºC

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi toda Extremadura continuará este jueves con aviso naranja por altas temperaturas, que podrían marcar máximas de hasta 41 grados centígrados.

Así, tendrán aviso naranja las Vegas del Guadiana, por 41ºC; la Siberia Extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón, la meseta cacereña, por 40ºC, y Villuercas y Montánchez, por máximas de 39ºC.

Por su parte, los avisos amarillos se limitarán a las zonas del sur de Badajoz y del norte de Cáceres, donde se podrían registrar unas máximas 38 grados.

Los avisos se activarán a las 13,00 horas y terminarán a las 21,00 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

