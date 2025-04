El catálogo digital Nubeteca de la Diputación de Badajoz incorpora los textos autopublicados por los lectores

MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catálogo digital Nubeteca impulsado por la Diputación de Badajoz ha incorporado los textos realizados por los propios lectores a través del servicio de autopublicación que facilita la institución provincial.

Un servicio gratuito que Nubeteca a disposición de sus usuarios gratuito para que cumplan el sueño de ver publicada su obra y ponerla al alcance de cualquiera que desee leerla.

Se trata de una apuesta de la Diputación de Badajoz para fomentar la cultura también de manera "proactiva" entre los vecinos de la provincia pacense.

De esta forma, se incorporan cuatro títulos con diferentes génesis y procedencia que ilustran sobre los diferentes caminos que llevan al Catálogo Nubeteca. A raíz del club 'Leer para escribir Nubeteca', del Servicio Provincial de Bibliotecas y enmarcado en el programa 'Leer para otros', se ha dado pie a, no solo la lectura sino también, y de manera directa, a la escritura.

En él participaron lectores de las biblioteca públicas municipales de Aceuchal, Arroyo de San Serván, Barbaño, Cabeza del Buey, Calamonte, Campillo de Llerena, Don Benito, Feria, Fuente del Maestre, Guareña, Hornachos, La Garrovilla, La Zarza, Lobón, Maguilla, Medellín, Mérida, Montijo, Orellana la Vieja, Palazuelo, Valdelacazada, Villafranca de los Barros y Villanueva de la Serena.

El resultado es la publicación que lleva el mismo nombre: 'Leer para escribir Nubeteca. Textos del club de lectura y escritura'. Como reza en la dedicatoria de la misma son "lectoras y lectores valientes, que transitan por senderos inexplorados, que dejan al descubierto vivencias personales, que derraman sus sentimientos más íntimos, que, sin pretenderlo, se convierten en escritoras y escritores, que nos regalan sus relatos, que se sorprenden y nos sorprenden, que leen con otros y escriben para todos".

Unido a la otra iniciativa del Servicio, 'Emociones Nubeteca. Talleres de escritura terapéutica', ha generado el trabajo de una de sus lectoras participantes.

Fátima Martínez reconoce que siempre le ha gustado dibujar porque le relaja y se expresa con ello, pero sus dibujos eran sólo para ella, como "un diario o un recuerdo", pero "después de asistir a estos talleres donde me han ayudado a expresar mis emociones, no sólo dibujando sino también escribiendo, me he animado con el apoyo de las personas que forman parte de los mismos a compartir contigo parte de mis tesoros", reconoce.

Este es el camino recorrido por Fátima para que su obra 'Mi voz interior' esté ahora en el Catálogo Nubeteca.

Por otro lado, hay escritores que ya han publicado en alguna plataforma pero que desean, porque alguien les ha hablado de Nubeteca, incorporar su obra al catálogo. Es el caso de David Miyano, quien con cinco libros de poesía en su haber debutó con la novela histórica y de ciencia ficción 'El Escalón Hillary: Cuando Hitler me amenazó con un abrecartas', obra que ya está disponible para su préstamo en el Catálogo Nubeteca.

Además, las bibliotecas, en muchas casos, son las intermediarias entre los lectores y el Servicio Provincial de Bibliotecas para acceder a este servicio de autopublicación, como ha ocurrido con María Dolores Carrasco, lectora de la Biblioteca Pública Municipal de Don Benito, que ha cedido su obra 'Zira. La única unicornia en la tierra'.

Con la incorporación de estos títulos al Catálogo Nubeteca se quiere dar visibilidad y acceso a estas obras facilitando así la lectura a cualquier persona que sea socia de alguna de las bibliotecas públicas municipales de la provincia, o bien de las bibliotecas de las barriadas de Badajoz y del Centro de Estudios Extremeños.

Esta línea de trabajo se enmarca en los ODS 1, 4 y 10 de la Agenda 2030, al garantizar el acceso público, equitativo y gratuito a información y recursos.