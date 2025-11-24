Catorce conventos participan en la feria Monacal de Cáceres, donde se venderán 9.000 cajas de dulces

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido ( en el centro) tras la presentación de la feria Monacal 2025 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de catorce conventos de toda Extremadura participan en la feria Monacal, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el Palacio Episcopal de Cáceres, donde se pondrán a la venta 9.000 cajas de dulces conventuales elaborados por las monjas. Se presentarán 129 variedades desde yemas, hasta hojaldres, pastas de almendras, chocolates o pasteles de fruta y miel, elaboradas de forma artesanal y siguiendo recetas centenarias de los obradores monacales.

Está prevista la participación de conventos de Plasencia, Coria, Trujillo, Garrovillas, Llerena, Cáceres, Fregenal de la Sierra, Zafra, Montijo y Badajoz. Y el precio de los dulces que venderán van desde los 4 hasta los 15 euros por caja.

Se trata de un evento solidario impulsado por la Diócesis de Coria-Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx) que tiene como finalidad apoyar a los conventos de vida contemplativa de Extremadura y poner en valor su extraordinario patrimonio gastronómico. Además, cuenta con el respaldo de unas 60 empresas y entidades a través del programa 'Apadrina un convento'.

Monacal toma el relevo de la Feria del Dulce Conventual que se celebraba por esas mismas fechas en la iglesia de la Preciosa Sangre y que ahora vuelve con un programa más ambicioso que incluye demostraciones de cocina y repostería en vivo, talleres infantiles, degustaciones solidarias de chocolate y café, música sacra y actuaciones corales, conferencias y charlas de escritores y expertos, entre otras propuestas. Entre ellos, el escritor Jesús Sánchez Adalid ofrecerá una conferencia sobre 'El recetario monacal robado'.

La programación se ha presentado este lunes en el Palacio Episcopal, donde el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha destacado el carácter espiritual y cultural de la iniciativa. "Muchos de nuestros conventos se sostienen con la elaboración de dulces de antiguas y secretas recetas que son verdaderas delicias, esta feria nace para ayudarles a mantener viva esta tradición y sostener su vida comunitaria", ha explicado.

El prelado ha subrayado que el evento "muestra la alta valoración que estas religiosas de clausura merecen en nuestros días", al tiempo que ha agradecido la implicación de más de 60 empresas, profesionales de la gastronomía, instituciones públicas y voluntarios para que este gran evento de la tradición repostera monacal sea posible. "Detrás de cada dulce hay una historia por contar", ha dicho el obispo, algunas de ellas documentadas desde los siglos XVII y XVIII.

UNA APUESTA ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

En representación de la Universidad de Extremadura (UEx) ha intervenido el director Recursos Humanos de Investigación, Lorenzo Mariano Juárez, quien ha destacado la importancia académica del proyecto. "Para la universidad es un honor y un privilegio formar parte de esta nueva relación en torno a la gastronomía conventual, parte ineludible de nuestra historia social", ha dicho.

"El objetivo universitario es transformar esta tradición en procesos de evidencia y generar nuevos conocimientos y difundirlo a través de ponencias y comunicaciones de profesores, expertos y profesionales del sector turístico", ha dicho Juárez, que ha recordado que las jornadas contribuyen a preservar un patrimonio cultural que estaba cayendo en el olvido.

Según ha subrayado en su intervención "la repostería conventual debe ser entendida como un patrimonio que debe ser preservado, mantenido y comunicado a las siguientes generaciones".

El coordinador general del evento, Rafael Robina, ha sido el encargado de presentar la estructura de la feria y su trasfondo solidario. Entre los dulces que se pondrán a la venta, ha destacado la singularidad de elaboraciones históricas como los mantecados de almendra de Santa Ana (Badajoz), los corazones de almendra del siglo XVIII, los 'Eustoquitos' nacidos en los años 80, o especialidades tradicionales como pastas, yemas, turrones, cocadas, roscas de naranja y hojaldres artesanos.

En la presentación ha participado también el gestor de clientes de Caja Rural de Extremadura, entidad patrocinadora principal, Víctor Manuel Puerto, que ha insistido en el carácter solidario de este evento "para ayudar al sustento de los conventos de monjas de Extremadura".

Monacal 2025 cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, Diputación de Cáceres, Consejería de Turismo, y numerosas empresas participantes en el programa 'Apadrina un convento', que ha permitido financiar los ingredientes necesarios para la elaboración de los dulces.

ACCESO Y ACTIVIDADES

La entrada a Monacal 2025 será gratuita, y los tickets de compra se podrán adquirir en tres casetas situadas en la entrada del Palacio Episcopal, el claustro y la Plaza de Santa María. Se mantiene abierta la inscripción de voluntarios para ayudar en la organización.

Los horarios serán desde las 10,00 hasta las 20,00 horas con un cierre especial el lunes, 8 de diciembre, a las 17,00 horas. El programa inclye demostraciones culinarias en vivo a cargo de chefs de prestigio como los del Restaurante Mamay Aldana (Hotel Hilton Palacio de Godoy), Javier Martín, Parador de Cáceres, o El Pensionista, entre otros.

Para participar en los talleres infantiles y aulas de repostería hay que inscribirse en la web a partir del 26 de noviembre, y también habrá actividades de música sacra y propuestas culturales con la participación de agrupaciones corales y formaciones especializadas.

El jueves, 4 de diciembre, habrá una jornada profesional con ponentes universitarios, expertos gastronómicos, sesiones sobre patrimonio, turismo religioso e historia culinaria.