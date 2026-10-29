El cementerio de Mérida ultima los preparativos para el puente de los Santos tras la retirada de árboles enfermos

Cementerio municipal de Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha acometido actuaciones de mantenimiento en el cementerio municipal de cara a la celebración de los días de Todos los Santos y de los Santos Difuntos, los próximos días 1 y de de noviembre, respectivamente, así como ha coordinado las actuaciones con diferentes delegaciones con competencias.

El delegado municipal del Cementerio, Marco Antonio Guijarro, ha señalado que el día 2 está prevista la habitual misa, a las 17,00 horas, en la entrada del camposanto antiguo, y que se espera que se pueda celebrar sin inconvenientes dada la previsión meteorológica para el próximo martes.

El concejal ha remarcado que el mantenimiento de estas instalaciones, que mantendrán su horario habitual ininterrumpido de 9,00 a 18,00 horas, ha sido siempre una "actividad prioritaria", si bien se han venido realizado inversiones que desde el año 2017 como sucesivas ampliaciones y la construcción de nuevos nichos, la última en 2025 con la incorporación de 576, por un importe de 450.000 euros, que aún está disponibles para el servicio.

Entre las labores de mantenimiento realizadas, ha destacado una de envergadura, aunque "poco visible", como es la identificación y posterior retirada de árboles enfermos, dadas la dificultades que conlleva en un espacio como un cementerio, por los posibles daños que pueda provocar en panteones o nichos, y que se ha prolongado durante un mes.

Guijarro ha agradecido el trabajo desempeñado por las diferentes delegaciones municipales, entre ellas las del Parque de Obras y Parques y Jardines, así como la Policía Local, tanto para la ubicación de los puestos de venta de flores, como para la regulación del tráfico, principalmente los días día 1 y 2, así como la concesionaria de limpieza, FCC.

En el caso del servicio de autobuses de Vectalia, están disponibles la línea B (B1), de lunes a viernes, y la línea F, sábados, domingos y festivos; sin olvidar que se autoriza el acceso en el recinto del cementerio de vehículos de movilidad reducida, hasta el lugar al que se quiera llegar, pero no se permite su estacionamiento.

A preguntas de los medios de comunicación, ha confirmado que el camposanto emeritense cuenta actualmente con capacidad para seguir ofreciendo nuevos servicios durante los próximos dos años o dos años y medio sin necesidad de acometer nuevas inversiones para la construcción de nichos.

Asimismo, ha constatado la cada vez mayor demanda de columbarios debido al incremento de incineraciones, debido a los cambios sociales a los que el ayuntamiento, ha dicho, se va adaptando a nuevas necesidades.