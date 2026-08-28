Un centenar de efectivos integrarán el dispositivo de seguridad de la gala de las Medallas de Extremadura en Mérida

Imagen de archivo de la gala de entregas de las Medallas de Extremadura - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BADAJOZ, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida el próximo 7 de septiembre, contará con un dispositivo de seguridad y emergencia integrado por un centenar de efectivos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presidido este viernes en Badajoz la Junta de Seguridad convocada para coordinar este operativo, en una reunión en la que también ha participado el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, junto a representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, 112 y de la organización del evento.

El dispositivo estará compuesto por alrededor de un centenar de profesionales de los distintos servicios de seguridad, emergencias y atención, además del Puesto de Mando Avanzado y del personal de seguridad privada contratado por la organización.

Durante la reunión se han revisado las previsiones y las distintas circunstancias que pueden afectar al desarrollo de la jornada, con el objetivo de que todos los recursos estén coordinados y puedan actuar de manera "rápida" y "eficaz" ante cualquier eventualidad.

José Luis Quintana ha subrayado que "el objetivo es que todo esté preparado para que los extremeños puedan disfrutar de un día tan importante para nuestra región con tranquilidad y seguridad".

En este sentido, ha destacado la colaboración entre las diferentes administraciones y cuerpos que participan en el dispositivo, indica en nota de prensa Delegación del Gobierno.

Quintana ha señalado, también, que se trata de un operativo basado en la experiencia de años anteriores y diseñado para garantizar que la celebración del Día de Extremadura y la gala de las Medallas se desarrollen con "absoluta normalidad".

Quintana ha querido poner en valor, asimismo, el trabajo de todos los profesionales que participarán en el dispositivo y que harán posible que una jornada marcada por el carácter festivo e institucional transcurra "con las máximas garantías de seguridad".

Tanto Quintana como Manzano han recordado que este año a la habitual entrega de las Medallas de Extremadura se le añade el hecho de que, como colofón de dicho acto, tendrá lugar una actuación del grupo 'Sanguijuelas del Guadiana', lo que ha despertado mucho interés entre los ciudadanos.