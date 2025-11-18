El Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Diputación de Badajoz impulsa la innovación y el uso estratégico de datos

BADAJOZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) de Diputación de Badajoz, enmarcado en la iniciativa de Espacios de datos para las infraestructuras urbanas inteligentes, Edint, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsará la innovación, la digitalización y la economía del dato en el ámbito local y empresarial en la provincia.

Integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos Next Generation EU a través de Red.es, Edint es un proyecto que apuesta por el uso compartido de datos para construir territorios más sostenibles, seguros y centrados en las personas, y se articula a través de la red de CEOD, impulsando los espacios de datos como ecosistemas donde potenciar el valor del dato con seguridad, confianza y soberanía.

Actualmente, forman parte de Edint 12 entidades locales, entre ellas la diputación pacense, que ha presentado dicho CEOD, cuya ubicación física estará en las instalaciones del Servicio de Innovación y Transformación Digital en el palacio provincial pacense, en una jornada en El Hospital Centro Vivo que ha contado con la intervención de la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto; el subdirector de Territorios Inteligentes de la FEMP, Pablo Bárcenas, y el director general de Red.es, Jesús Herrero.

