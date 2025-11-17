El Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) entra en funcionamiento el próximo miércoles

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Llerena-Zafra pondrá en funcionamiento el próximo miércoles, 19 de noviembre, el Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) en horario de tarde, de 16,00 a 19,00 horas.

Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales, con servicio de asesoramiento médico, administración de las vacunas exigidas para determinados destinos y expedición del Certificado Internacional de Vacunación.

Se recomienda a los usuarios que deseen acudir al centro que soliciten cita previa llamando al teléfono 699 40 91 41, disponible de lunes a viernes de 12,30 a 14,30 horas, con el fin de garantizar una atención "ágil" y "personalizada", apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Con la apertura de este Centro de Vacunación Internacional en el Hospital de Zafra se retoma un servicio que facilita el acceso a la vacunación internacional en la zona y los viajeros de esta área sanitaria serán atendidos sin necesidad de desplazarse a otros centros de vacunación de la comunidad autónoma.