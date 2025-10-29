El CGPJ designa a los vocales judiciales de las juntas electorales provinciales de Extremadura para las autonómicas

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en la sede del Centro de Documentación Judicial en San Sebastián, ha designado este miércoles a los vocales de procedencia judicial que han de integrar las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, tras la publicación este pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura del decreto de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.

El artículo 10.1ª de la Ley Orgánica 10/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que cada Junta Electoral Provincial estará compuesta por tres vocales, magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, el artículo 14.1 de la citada norma señala que las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituyen inicialmente con los vocales judiciales en el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones.

Realizado el procedimiento de insaculación, los magistrados designados son, por la Junta Electoral Provincial de Cáceres, como magistrados titulares Aída María de la Cruz Torre, Joaquín González Casso, y Samantha Reynolds Barredo; y como magistrados suplentes Valentín Pérez Aparicio, Julia Domínguez Domínguez, y Jesús María Gómez Flores, informa en nota de prensa el CGPJ.

A su vez, en la Junta Electoral Provincial de Badajoz los magistrados titulares serán María Dolores Fernández Gallardo, Juana Calderón Martín, y Armando García Carrasco. Mientras, los magistrados suplentes serán José Antonio Patrocinio Polo, Emilio García-Cancho Murillo, y Raquel Rivas Hidalgo.