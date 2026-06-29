La CHT invertirá 410.000 euros en la implantación del plan de emergencia de la presa de Rivera de Gata (Cáceres)

Panoramica de Rivera de Gata (Cáceres) - CHT

CÁCERES, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anuncia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Rivera de Gata (Cáceres) por un valor estimado de 410.000 euros para un periodo de seis meses.

El objetivo es mantener la funcionalidad y la seguridad de esta infraestructura hidráulica que gestiona el organismo.

Así, el objetivo principal de los Planes de Emergencia de Presas es minimizar las posibilidades de que se produzca una situación crítica, mediante la puesta en marcha de un procedimiento reglado que permite gestionar y coordinar estas situaciones.

Una vez aprobado el Plan de Emergencia de la presa de Rivera de Gata, la CHT como titular de esta infraestructura procede a su implantación mediante la instalación de una sala de emergencia, el establecimiento de un sistema de gestión de emergencia y de aviso a la población, en este caso en forma de sirenas, y su divulgación a través de trípticos explicativos, formación al personal y simulacros con protección civil, informa en nota de prensa la CHT.

La presa de Rivera de Gata se sitúa en el cauce del río Rivera de Gata, afluente del río Árrago, y está construida con materiales sueltos. La presa de Rivera de Gata se inauguró en 1990 con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable a poblaciones de la Sierra de Gata (Moraleja, Moheda, Vegaviana, Huélaga, Casa de Don Gómez, Coria y Casillas de Coria) y regulación de caudales, además de complementar el suministro de agua a la zona regable del Árrago, no siendo suficiente con la capacidad del embalse de Borbollón.

El embalse de Rivera de Gata tiene una capacidad de 48,75 hectómetros cúbicos y ocupa 299 hectáreas en terrenos pertenecientes al término municipal de Villasbuenas de Gata que destacan por su "alto" valor paisajístico y ecológico. En este momento el embalse se encuentra al 85 por ciento de su capacidad.