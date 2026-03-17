La CHT redactará el plan de emergencia de presas en la provincia de Cáceres dentro de un contrato total de 450.000 euros

Presa y embalse de Portaje (Cáceres) - CHT

MADRID/MÉRIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha formalizado el contrato para la redacción de proyectos de implantación de planes de emergencia en varias presas, entre ellas varias en la provincia de Cáceres, por un importe global cercano a los 450.000 euros.

En concreto, la actuación en la provincia cacereña se enmarca dentro del denominado Lote 1, que incluye las presas de Portaje, Torrejoncillo, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Zarza la Mayor, Navalmoral de la Mata y dique de Collado, y Villanueva de la Vera, todas ellas en Cáceres.

A su vez, el Lote 2 incluye la presa de Los Morales (Madrid) y la del Pajarero (Ávila).

El objetivo pasa por desarrollar los documentos técnicos necesarios para implementar los Planes de Emergencias de Presas (PEP), ha informado la CHT en un comunicado.

Estos planes, dirigidos a reforzar la seguridad de las presas, establecen los protocolo de actuación ante posibles incidencias o situaciones de riesgo, conforme con la normativa estatal vigente, con el fin de garantizar la protección de la población, los bienes y el medio ambiente en caso de emergencia.

La iniciativa se enmarca dentro del conjunto de licitaciones impulsadas por la CHT en noviembre de 2025, con un presupuesto superior a los 49 millones de euros, destinadas a asegurar la funcionalidad y seguridad de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el organismo.