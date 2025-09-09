Un ciclista de 40 años resulta herido al ser atropellado en Badajoz

Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 9:05

   BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un ciclista de 40 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' al ser atropellado este martes en Badajoz.

   Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7,15 horas ha recibido una llamada alertando del atropello a un ciclista en el cruce entre la avenida Luis Movilla y la calle Arturo Barea de la capital pacense.

    Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local.

   El ciclista atropellado, de 40 años, presentaba traumatismo lumbar, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz.

