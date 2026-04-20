CICYTEX coordina un proyecto transfronterizo que aborda toda la cadena de producción del cáñamo industrial - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) coordina un proyecto transfronterizo que aborda toda la cadena de producción del cáñamo industrial, desde el campo hasta su transformación en biomateriales y alimentos y el objetivo es el aprovechamiento integral de este cultivo de interés para Extremadura y las regiones portuguesas de Alentejo y Centro.

Durante el mismo, se evaluarán variedades adaptadas a las condiciones climáticas y agronómicas locales para la producción de fibra natural destinadas a diferentes sectores industriales (materiales de construcción, bioenergía, bioproductos) y la obtención de semillas para alimentación humana y pienso animal.

El proyecto se denomina Hempvalue: Innovación y sostenibilidad en el sector del cáñamo industrial y cuenta con un presupuesto de 1.368.230 euros. Está financiado por el Programa POCTEP 2021-2027, en el marco del objetivo de Cooperación Territorial Europea (Interreg VI-A), y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Los socios, pertenecientes a siete centros de investigación y universidades de las tres regiones, han celebrado la primera reunión de coordinación en la Finca La Orden de Cicytex.

Este proyecto innovador está orientado también a la sostenibilidad de la actividad agrícola pues el cultivo del cáñamo industrial se caracteriza por ser una alternativa idónea para la rotación de cultivos en zonas de regadío en intensivo.

El cáñamo industrial evita enfermedades y plagas, que ocurren en situaciones de monocultivo, y regenera la salud del suelo. Su fibra natural puede emplearse en envases agroalimentarios y materiales de construcción, lo que favorece la reducción del uso de plásticos y derivados del petróleo. También se contemplan actuaciones para el aprovechamiento de los residuos y subproductos en la producción de biogás y pellets.

Por tanto, este proyecto aborda cuatro pilares de investigación aplicada: agronomía, industria, energía y nutrición. Abarca el estudio agronómico para la evaluación y selección de variedades de cáñamo industrial; el desarrollo de bioplásticos, envases para embalaje, materiales para impresión 3D y materiales de construcción (mezclas asfálticas); biocombustibles a partir de subproductos y residuos; y la elaboración de alimentos y piensos.

Las líneas de trabajo en esta última parte están encaminadas a la formulación de nuevos ingredientes, derivados de la semilla del cáñamo, que destaca por sus proteínas, ácidos grasos esenciales y nutrientes. También se incluye el uso de las semillas y tallos para la formulación de pienso animal, como alternativa a otros ingredientes que no son de origen local, ha informado la Junta en nota de prensa, que apunta que el proyecto Hempvalue tiene un periodo de ejecución de 36 meses, desde 2026 a 2028.

Hempvalue está coordinado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex); y cuenta con la participación de varias entidades del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación como el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac), del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (Ctaex); así como con los Institutos Politécnicos de las localidades portuguesas de Portalegre y Leiria; el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Construcción, Energía, Medio Ambiente y Sostenibilidad (Itecons); y el Centro Tecnológico para la Industria de Moldes, Herramientas Especiales y Plásticos (Centimfe). Las dos últimas entidades están ubicadas también en Portugal: Coimbra y Marinha Grande.