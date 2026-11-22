Archivo - El coordinador autonómico de Ciudadanos Extremadura, Ignacio Segura Rama. - CIUDADANOS - Archivo

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Agrupación Autonómica de Ciudadanos en Extremadura, junto con su coordinador autonómico, José Ignacio Segura Rama, ha comunicado que la formación no concurrirá finalmente a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en las circunscripciones de Badajoz y Cáceres.

"Las actuales circunstancias políticas de España, la polarización, división y el enfrentamiento, y las organizativas y estratégicas, nos impiden presentar candidaturas propias en nuestra comunidad en esta convocatoria. Se trata de una decisión difícil que asumimos con responsabilidad, sabiendo que muchos extremeños siguen pidiendo una alternativa liberal, de centro, independiente y limpia de corrupción, alejada de los extremos y del bipartidismo tradicional", ha explicado el comunicado del partido político.

La formación ha explicado que Ciudadanos sí estará presente en otras plazas como Barcelona y Madrid, donde concurrirá en coalición junto a Democracia 21 y UCIM Municipalistas para ofrecer "una opción moderada y centrada en los problemas reales de los ciudadanos".

Para Ciudadanos Extremadura, la "máxima prioridad" es "sacar del Gobierno de España a Pedro Sánchez y a su equipo corrupto", ya que considera que "ha degradado como nunca antes la democracia española y todas sus instituciones".

"Hacemos un llamamiento a los extremeños para que voten con responsabilidad, teniendo en cuenta que el actual Ejecutivo supone un grave peligro tanto para Extremadura como para el conjunto de España", ha agregado.

En cambio, la formación ha confirmado que sí estará presente en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. "Lo haremos de forma individual o en coalición con aquellas organizaciones que compartan nuestra visión de una España y una Extremadura modernas, preparadas para aprovechar las oportunidades actuales", ha señalado en este sentido.

La formación ha reafirmado su compromiso de defender, "sobre el terreno", la libertad individual, la rebaja de impuestos y de burocracia, la mejora de las conexiones eléctricas y las infraestructuras de transporte "que se le deben a Extremadura desde hace décadas".

Por último, ha transmitido un agradecimiento por "el respaldo y la confianza" de afiliados, simpatizantes y votantes extremeños.