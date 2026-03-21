Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acuerdan profesionalizar la estructura del grupo

El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y alcalde de Segovia, José Mazarías, en rueda de prensa tras la asamblea que el grupo ha celebrado en Cáceres, a 21 de marzo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se han reunido este sábado en Cáceres para aprobar su presupuesto para 2026 y diversas iniciativas y proyectos, como la de profesionalizar la estructura interna del grupo que aglutina 15 Ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Así lo ha trasladado el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y alcalde de Segovia, José Mazarías, en la rueda de prensa posterior a la asamblea que el grupo ha celebrado este sábado, y en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

En concreto, Mazarías ha explicado que el grupo quiere que las áreas de comunicación, gestión de redes sociales, cultura, deportes, organización de archivo y gestión turística cuenten con profesionales integrados dentro de la estructura del grupo.

El objetivo de esta incorporación de talento, según el alcalde de Segovia, es que el grupo pueda seguir creciendo, mejorando sus servicios y, en último término, pueda afrontar "con todas las garantías" los retos presentes y futuros.

Además, el grupo ha acordado también que la próxima asamblea se celebre en julio, en Tarragona, donde se efectuará el traspaso de la presidencia al alcalde de dicha ciudad, Rubén Viñuales, siguiendo el orden rotario alfabético del cargo, y puesto que Mazarías va a cumplir el año estipulado para ostentar esta responsabilidad.

PRESUPUESTO PARA 2026

Mazarías también ha dado cuenta otros acuerdos adoptados por la asamblea y que marcarán las líneas de trabajo durante los próximos meses.

Por un lado, ha informado de la aprobación del presupuesto para 2026, que se eleva a 1,62 millones de euros, aportados, en su mayoría, por las cuotas de las 15 ciudades, pero también por las ayudas y subvenciones que recibe el grupo.

El área de cultura concentra el mayor volumen del presupuesto, con 549.300 euros, donde se incluyen los gastos por la organización de las Noches del Patrimonio que, desde este año, serán dos días y no solo una jornada. Además, Mazarías ha anunciado que se van a proponer dos fechas para que las ciudades puedan elegir cuándo celebrarlas, y no una sola como se ha hecho hasta ahora.

Por otro lado, el área de administración general se lleva 555.791 euros del presupuesto, seguido por el de Turismo, que tendrá una dotación de 280.000 euros destinada a la promoción del grupo de ciudades en los mercados internacionales prioritarios.

Por último, el área de patrimonio tendrá una asignación de 243.000 euros para la organización de jornadas técnicas, publicaciones especializadas y colaboraciones con universidades.

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