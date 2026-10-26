El CJEx rechaza el recorte que experimenta en las cuentas y que compromete de "manera grave" su sostenibilidad

La presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Lidia Solana, ha rechazado el recorte de más de un 48 por ciento del presupuesto que la Junta ha consignado para el organismo de cara a 2027 y que comprometería de una "manera grave" su sostenibilidad y funciones.

Ante ello, Solana ha confiado en el trámite presupuestario y en que se pueda llevar a cabo una "revisión profunda" de las cuentas que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox, ha destinado al CJEx y que pasa de los más de 763.000 euros de 2026 a 392.000 en 2027.

Lidia Solana ha abogado también por el diálogo de cara a alcanzar una solución, al tiempo que ha rechazado que haya "duplicidades" entre el Consejo de la Juventud de Extremadura y el Instituto de la Juventud, dependiente de la Junta, y a las que ha aludido el vicepresidente y consejero de Desregulación, Óscar Fernández, para tomar esta decisión.

La presidenta del CJEx ha realizado estas declaraciones tras la presentación en Mérida de los resultados Observatorio de Emancipación 2025 correspondientes a Extremadura, unas de las iniciativas cuya continuidad peligraría en 2027 con los presupuestos planteados, ha dicho.

Por ello, Solana ha avanzado que que organismo mantendrá una serie de reuniones con responsables autonómicos como la consejería de Hacienda, Elena Manzano, este jueves, día 29, y con grupos parlamentarios como el Socialista y Unidas por Extremadura, de los que ya tiene respuesta, aunque la petición de reunión se ha extendido a todo el arco, incluidos PP y Vox.

Además, ha informado de que el próximo 7 de noviembre tendrá lugar una Asamblea Extraordinaria del Consejo de la Juventud de Extremadura para abordar la situación y tomar decisiones.

La hoja de ruta de acciones de protesta se completará con una serie de cartas de apoyo que se remitirán a instituciones regionales y nacionales, entre las que se encuentra, por ejemplo, el Defensor del Pueblo.

Solana ha dado a conocer que los presupuestos de este organismo, que fomenta la participación de la juventud desde una perspectiva "crítica", tiene tres capítulos, de los cuales, el I corresponde a las nóminas y experimenta en 2027 un "ligero incremento".

Por su parte, el Capítulo II, relativo a gastos de actividades y funcionamiento diario, pasaría de 352.703 euros en 2026 a 28.300 euros en 2027, lo que supone una reducción del 92 por ciento, mientras que el capítulo VI, destinado a inversión en investigación y datos, queda dotado con "cero euros" y provocaría que peligrasen informes como el Observatorio de Emancipación, presentado este lunes.

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