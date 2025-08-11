La comarca cacereña de Las Hurdes inicia una campaña con personalidades conocidas para "mostrar que sigue siendo verde"

CÁCERES 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comarca cacereña de Las Hurdes ha iniciado una campaña promocional en la que ha invitado a personalidades conocidas para "mostrar que sigue siendo verde", tras el incendio forestal que se inició el pasado 29 de julio.

El popular cantante Manu Tenorio será este miércoles, 13 de agosto, el primero de una lista de personalidades invitadas en esta iniciativa de la Asociación Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-Hurdes), que ya tuvo una primera edición tras los fuegos de 2022 con la cantante Soraya y el deportista José Manuel Calderón.

La localidad de Pinofranqueado será el punto de partida a las 11,30 horas y, tras un paseo por la mayor piscina natural de Las Hurdes, la ruta seguirá por Caminomorisco. En esta piscina el cantante estará acompañado por el presidente de ADIC-Hurdes, José Luis Azabal, quien ha lanzado el mensaje de que, pasado el fuego, "hay que decirle a todo el mundo que Las Hurdes sigue siendo un destino ideal para este verano".

En su visita, Manu Tenorio tendrá la oportunidad de conocer otros enclaves naturales de esta comarca cacereña como el Meandro Melero, el espectacular mirador de Las Hurdes, o la alquería de El Gasco con su típica arquitectura hurdana, la impresionante cascada de la Meancera o el misterioso Volcán del Gasco.

La piscina natural de Las Mestas o la rica gastronomía local serán otros dos de los atractivos de la visita que podrá disfrutar el cantante, como también de los vecinos de la zona que, ya con Soraya y Calderón, dieron muestras de ser personas agradecidas con toda visita a la comarca donde "la vida sigue", después del incencio.