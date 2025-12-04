Los comercios de Mérida podrán abrir al público los días 4 de enero y 21 de mayo de 2026

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los días 4 de enero y 21 de mayo de 2026 son los festivos elegidos por el Ayuntamiento de Mérida para que los establecimientos comerciales puedan abrir al público.

Según ha indicado la delegada de Comercio en el Ayuntamiento de Mérida, Laura Iglesias, estas aperturas comerciales, ha subrayado Iglesias, han sido consensuadas con el sector del comercio de la ciudad y constituyen una "gran oportunidad estratégica para impulsar la actividad económica, dinamizar el tejido comercial y ofrecer a la ciudadanía mayores opciones de compra y ocio en jornadas de gran afluencia".

Por tanto, el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales de la ciudad podrán permanecer abiertos al público durante el próximo año 2026 y que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Mérida, incluye los días 4 y 11 de enero, 2 de abril, 21 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 y 29 de noviembre y 7 y 20 de diciembre.