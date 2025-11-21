Comienzan los trabajos de accesibilidad y musealización de la Cueva del Conejar de Cáceres para hacerla visitable

CÁCERES 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trabajos de adecuación, accesibilidad y musealización de la Cueva del Conejar, uno de los yacimientos arqueológicos de mayor valor del calerizo cacereño, situado en el barrio de Vistahermosa.

La intervención incluye la instalación de paneles informativos, recursos multimedia y gradas adaptadas para sesiones divulgativas y educativas, con el fin de convertir la cueva en un espacio de interpretación del patrimonio. Además, se establecerá un itinerario accesible que garantizará una visita segura y comprensible para todo tipo de públicos.

La asistencia técnica ha sido adjudicada a la UTE José Miguel Rueda - Pablo Cruz, mientras que la ejecución material de las obras corre a cargo de Abreu Construcciones. La inversión total asciende a 11.000 euros en asistencia técnica y 89.000 euros en obra, con un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto, gestionado y supervisado por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, contempla actuaciones destinadas a poner en valor este enclave único, preservando su integridad y facilitando un recorrido accesible y seguro que permita su visita con fines divulgativos y educativos.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado la importancia del inicio de los trabajos, porque "es una muy buena noticia que, por fin, la Cueva del Conejar esté más cerca de poder visitarse".

"Y lo será, además, para todas las personas, porque este proyecto garantiza un acceso plenamente accesible", ha dicho Leal, que ha insistido en que esta actuación permitirá abrir al público un enclave singular del patrimonio cacereño, "cuyo enorme potencial cultural y educativo merece ser compartido con la ciudadanía".

Leal ha destacado la puesta en valor de la Cueva del Conejar como una apuesta por la preservación del patrimonio histórico y el impulso al turismo cultural, al ampliar la red de espacios visitables vinculados al calerizo cacereño y generar nuevas oportunidades para el barrio de Vistahermosa.

SOBRE LA CUEVA

La Cueva del Conejar constituye un referente del patrimonio arqueológico cacereño. Con una extensión aproximada de 400 metros cuadrados, cuenta con una cámara principal conectada a una galería subterránea y un entorno natural de gran valor.

Su importancia científica se debe a la riqueza de materiales hallados en sucesivas intervenciones desde 1917, con fases de ocupación que abarcan desde hace 17.000 años hasta periodos más recientes, conectando este enclave con otros yacimientos esenciales del calerizo de Cáceres como la cueva de Maltravieso.

Los estudios arqueológicos realizados han determinado que no quedan áreas susceptibles de nuevas excavaciones, lo que permite avanzar ahora hacia su preservación definitiva, musealización y adecuación para la visita pública.

La intervención para hacerla accesible forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Cáceres 2025 Capital de las Culturas y el Turismo Verde Urbano, y está financiada en un 82% por los fondos europeos Next Generation y en un 18% por el propio Ayuntamiento.