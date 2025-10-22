Comité de Empresa de Almaraz insta a las eléctricas a presentar "cuanto antes" la prórroga y al ministerio a tramitarla

El presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero Garcia, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

El presidente del Comité de Empresa de Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero García, ha instado a las propietarias de la planta, Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha presentar "cuanto antes" la solicitud para la prórroga de su actividad más allá de 2027, así como al Ministerio para la Transición Ecológica a aceptarla y tramitarla.

Tras conocer este pasado martes el interés de las empresas propietarias por extender la vida útil de las centrales nucleares, han instado a las eléctricas a que esa solicitud formal "salga lo antes posible", al mismo tiempo que reclaman al ministerio que una vez que la "la acepte y la tramite".

"Les instamos que pidan esa solicitud formal al Ministerio para garantizar la continuidad de Almaraz y ganar tiempo para poder negociar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de los años 27 y 35", ha señalado Romero.

Asimismo, insisten en que "se sienten a negociar, que se sienten todas las partes participantes en este proceso a negociar y a acordar un plan de continuidad de las centrales a largo plazo".

"Eso es lo que nosotros pedimos y que en esa mesa de negociación se acuerde lo que se tenga que acordar", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con representantes de comités de empresa de todo el parque nuclear español celebrado este miércoles en Almaraz.

Una reunión en la que han constatado la "unidad" que existe en el sector para reivindicar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de la planificación actual, cuyo cierre está previsto entre los años 2027 y 2035, comenzando por los dos reactores de la planta extremeña.

Asimismo, han reclamado a la Junta de Extremadura, así como al resto de ejecutivos autonómicos de las comunidades "afectadas" por el cierre de las centrales, que pongan sobre la mesa "soluciones posibles para que esto continúe", como ha hecho, ha reconocido, la región con el "guiño" introducido en el Proyecto de Presupuestos relativo a la reducción progresiva de la 'ecotasa'.

