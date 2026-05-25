El Comité de las Regiones muestra su disposición a contribuir a una UE "más resiliente, más unida y con más esperanza"

Kata Tütto durante la entrega el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, la concejala húngara Kata Tütto, ha mostrado la disposición de esta institución a contribuir a una Unión Europea "más resiliente, más unida y con más esperanza".

"Estamos entrando en un periodo en el que la incertidumbre ya no es algo episódico sino estructural. Y en tiempos así, los líderes locales no deben ser percibidos solamente como ejecutores de políticas, sino que somos una red viva de resiliencia de la Unión Europea. Somos un sistema de respaldo, una reserva de democracia, conexión, atención, ambición y confianza", ha dicho.

Tütto ha realizado estas declaraciones tras recoger este lunes el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI en el Monasterio San Jerónimo de Yuste, situado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

En esta línea, Tütto ha señalado que en la actualidad se pide a los líderes locales que hagan "aún más, que mantengan viva la llama europea, que mantengan vivo el entusiasmo por Europa, que defiendan el proyecto europeo" y, para ella, es el significado "más profundo de este premio".

Así, ha dicho que no solo es un reconocimiento a una institución, sino un reconocimiento de que Europa depende de las personas que se mantienen lo suficientemente cerca de la realidad como para ayudar a mantener unidas a sus comunidades.

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