Los conciertos de la Feria de Mérida serán accesibles al disponer de bucle magnético y mochila vibratoria

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ofrece una programación durante la Feria llena de actividades dirigidas a todas las personas y con medidas de accesibilidad, desde un programa adaptado a lectura fácil, hasta el bucle magnético y mochila vibratoria a disposición de quienes lo soliciten para disfrutar de los conciertos gratuitos en la Plaza de España.

El programa adaptado a lectura fácil, que estará disponible para su consulta y descarga en la página web del Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, así como, la participación ciudadana en todas y cada una de las actividades.

También se encontrará disponible en la página web del consistorio emeritense para consulta y descarga el plano cognitivo actualizado con la distribución de espacios, casetas, tómbolas, y atracciones, entre otros puntos relevantes; además de los tres aseos adaptados que se han habilitado en el recinto ferial, dos de ellos cerca de la entrada y otro en la Caseta Municipal.

Por otro lado, se mantienen los tramos horarios sin ruido todos los días, de 20,00 a 22,00 horas en la zona de las atracciones del recinto ferial, que se ampliará al día del encendido del alumbrado, que marca el inicio oficial de la Feria, el 31 de agosto a las 21,30 horas, hasta la finalización de la función que se representa en el Teatro Romano, "Jasón y las Furias", enmarcada en la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Cabe resaltar que, durante el acto del encendido del alumbrado de la Feria, habrá una intérprete de lengua de signos.

En cuanto a los conciertos programados, hay que destacar que todos los conciertos que tendrán lugar en la Plaza de España contarán con bucle magnético y mochila vibratoria bajo demanda, que se podrá solicitar con 24 horas de antelación de la celebración de cada concierto en los siguientes números de teléfono: 687 65 98 75 y 619 343 784.

Se trata de una iniciativa que ha sido posible en colaboración con la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura y la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura.

Además, el ayuntamiento habilitará un espacio para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la música en directo en la Plaza de España, que contará también con un aseo adaptado. El otro aseo portátil adaptado se habilitará en el entorno del Arco de Trajano.