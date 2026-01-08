El V Concurso de Debate Escolar de Extremadura repartirá 24.000 euros en premios entre los equipos ganadores

Concurso de Debate Escolar de Extremadura, en una foto de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado, mediante una orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura, el V Concurso de Debate Escolar de Extremadura, que repartirá 24.000 euros en premios entre los equipos ganadores.

Este certamen busca "favorecer la comunicación oral del alumnado", ofreciendo ideas precisas de forma estructurada y desarrollando un pensamiento crítico a través de la gestión de la información, el respeto y análisis de las opiniones diferentes, así como potenciar el trabajo en equipo, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El concurso está abierto a estudiantes y docentes de los centros públicos extremeños que impartan Educación Secundaria Obligatoria en régimen ordinario, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

La competición se organiza en dos categorías, una Categoría A, destinada a alumnado matriculado en 3º y 4º de ESO, y la Categoría B, dirigida a alumnado matriculado en Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que no supere los 18 años a 31 de diciembre de 2025.

Cada centro educativo podrá inscribir un máximo de dos equipos por categoría, y los grupos estarán compuestos por seis estudiantes, preparados y coordinados por un docente.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Cabe destacar que el plazo para solicitar la participación en el Concurso de Debate es de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria en el DOE, es decir, hasta el próximo 29 de enero.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 24.000 euros, de tal forma que en cada categoría, los equipos mejor clasificados recibirán premios que van desde 1.200 euros para el ganador hasta 200 euros para los equipos situados entre los puestos 17º y 30º, siempre que hayan completado todos sus debates. Además, el mejor orador de la final, en cada categoría, obtendrá 200 euros adicionales.

Los premios se repartirán de forma equitativa entre los seis integrantes de cada equipo. El profesorado preparador y el que actúe como juez o árbitro recibirá créditos de formación e innovación, según su participación en las distintas fases. Por último, los centros cuyos equipos disputen la final recibirán un trofeo acreditativo.

Los debates serán presenciales y se desarrollarán conforme a las instrucciones y reglas especificadas en el reglamento que figura en la orden de convocatoria. En la ronda de clasificación, cada equipo participará en al menos dos debates, uno defendiendo la posición a favor y otro en contra. Los dieciséis equipos mejor clasificados en esta primera fase accederán a las rondas de octavos de final, cuartos, semifinales y final.

El jurado valorará destrezas como la calidad de la argumentación y contraargumentación, el lenguaje verbal y no verbal, las interpelaciones y la actitud hacia el quipo contrario.

EL VALOR DEL DEBATE EN LA EDUCACIÓN

Destaca el Ejecutivo regional que el debate es "una herramienta pedagógica y transformadora que permite socializar, aprender y aplicar los conocimientos adquiridos, favoreciendo el progreso del sistema educativo".

Esta práctica contribuye a asimilar las competencias clave reconocidas por la Junta de Extremadura, potenciando capacidades como la creatividad, cooperación, pensamiento crítico, escucha activa, argumentación, habilidades comunicativas, personales y sociales o la resolución de conflictos, entre otras. Integrar esta iniciativa en las aulas prepara al alumnado extremeño para abordar los desafíos y necesidades de una sociedad en constante cambio, al tiempo que facilita su acceso al mercado laboral.