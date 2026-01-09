Los concursos de acreedores crecen un 16% en 2025 en Extremadura, según un estudio

Archivo - Recurso de una mujer escribiendo en un ordenador portátil. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tejido empresarial en Extremadura ha registrado en el año 2025 una subida interanual del 16 por ciento de las insolvencias, por encima del 6,3 por ciento de aumento acumulado a nivel nacional.

De este modo, Extremadura es la cuarta región con mayor incremento interanual de los concursos de acreedores, tras Baleares (29 por ciento), La Rioja (22 por ciento) y Murcia (17 por ciento), de acuerdo con el seguimiento que realiza Iberinform.

Mientras, a nivel nacional el tejido empresarial ha registrado en el año 2025 una subida interanual del 6,3 por ciento de las insolvencias empresariales, hasta acumular un total de 6.393 procesos concursales.

Por sectores, en el conjunto de 2025 predominan en España las insolvencias en el comercio (24% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (14%) y servicios a empresa y hostelería (11 por ciento).

Con respecto a 2024, los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria extractiva (150%), industria manufacturera textil (65%), energía (56%), sanidad (43%) y materiales de construcción (37 por ciento). La concursalidad registra las mayores mejorías en los subsectores de consumo duradero (-27%), automoción (-25%), industria automotriz (-24%) e industria de electrónica y TIC (-21 por ciento).

La concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (26% del total), Madrid (22%), la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (11%). Los mayores crecimientos en el conjunto de 2025 con respecto al año anterior se han registrado en Baleares (29%), La Rioja (22%), Murcia (17%) y Extremadura (16 por ciento). La concursalidad registra las mayores mejorías en Melilla (-75%), Cantabria (-28%) y Asturias (-12 por ciento).

Por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 10% entre la pequeña empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de más de 25 años (9,2 por ciento).

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas. Con él se pretende que el mayor número posible de acreedores cobren sus créditos, así como asegurar la continuidad de la empresa.