El conductor de un camión cargado de polietileno resulta herido leve tras una salida de vía en Fregenal

Camión accidentado en la EX-101 en Fregenal de la Sierra (Badajoz) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 32 años ha resultado herido leve, con policontusiones, tras sufrir una salida de vía el camión (cargado de polietileno) en el que circulaba este miércoles, día 25, en la EX-101 en Fregenal de la Sierra (Badajoz).

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 42 de dicha carretera, sobre las 09,15 horas, momento en el que el camión que conducía dicho varón se ha salido de la vía, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el suceso.

Como consecuencia del accidente, el conductor del camión ha sido trasladado en estado leve hasta el Hospital de Zafra.