La conferencia 'Rituales de la Iberia Mágica' recorrerá este martes en Badajoz el universo simbólico de la península

Archivo - Cartel de la conferencia sobre creencias, tradiciones y universo simbólico de la península ibérica que se celebra este martes, 28 de abril, en Badajoz. - RSEEAP - Archivo

BADAJOZ, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (Rseeap) ha organizado dos nuevas conferencias los días 28 y 29 de abril centradas en las creencias, la simbología y el desarrollo del medio rural.

Por un lado, este martes, 28 de abril, a las 19,00 horas, tendrá lugar una nueva sesión del Ciclo de Arte y Artistas bajo el título 'Rituales de la Iberia Mágica', impartida por Víctor Manuel Pizarro, fotógrafo y escritor.

Esta conferencia propone un recorrido por el universo simbólico de las tradiciones y creencias de la península ibérica, a través de la fotografía y la investigación del autor. La sesión será presentada por el director de la Sección de Arte y Música de la Rseeap, Zacarías Calzado Almodóvar.

Por su parte, el miércoles, 29 de abril, a las 20,00 horas, se celebrará la conferencia 'La apicultura en Extremadura. Pasado, presente y ¿tiene futuro?', a cargo de César del Solar Llansó, ingeniero técnico agrícola y exdirector de programas de ayudas ganaderas y apicultura.

En esta sesión se abordará la evolución histórica del sector apícola en Extremadura, así como su situación actual y sus perspectivas de futuro, poniendo en valor su importancia económica, social y medioambiental.

La bienvenida correrá a cargo del secretario general de la Rseeap, Antonio García Salas, y la presentación será realizada por el vicepresidente de la institución, Emilio Vázquez Guerrero.

Ambas actividades podrán seguirse de forma presencial, en la sede de la Rseeap de Badajoz, así como en streaming y en diferido a través del canal de YouTube de la sociedad.