La confianza empresarial sube un 1,5% en el arranque del año en Extremadura

MADRID/MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) ha subido un 1,5 por ciento en el primer trimestre de este año en Extremadura, que se sitúa como la tercera región con el dato más alto, únicamente por detrás de Murcia (+2,4 por ciento) y Cantabria (+1,7 por ciento).

A su vez, en el conjunto nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado, cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), sube un 0,1 por ciento en el primer trimestre de 2026.

Con el aumento de la confianza empresarial para enero-marzo, el indicador vuelve a terreno positivo en el país tras el descenso del 1,3 por ciento del último trimestre de 2025, que puso fin a tres trimestres seguidos de avances.

Según Estadística, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el primer trimestre de este año en 4,5 puntos, frente a los 7,9 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo de este año se ha situado en el 19,7 por ciento, lo que supone 1,8 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior.

Además, los que piensan que su negocio evolucionará en el primer trimestre de manera normal han aumentado desde el 64,9 por ciento del trimestre anterior al 65,1 por ciento, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 13,6 por ciento al 15,1 por ciento.

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado 3,9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 7 puntos en el cuarto trimestre de 2025 a 10,9 puntos en el primer trimestre de 2026.