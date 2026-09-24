El congreso Potencial Digital de Cáceres registra más de 5.000 inscritos y reúne a 90 ponentes y 60 empresas

Autoridades en la inauguración del congreso Potencial Digital que se celebra en el Palacio de Congresos de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 24 (EUROPA PRESS)

El Palacio de Congresos de Cáceres es la sede de la tercera edición del congreso Potencial Digital, que reúne a más de 5.000 personas inscritas presencialmente, 90 ponentes y 60 empresas patrocinadoras y colaboradoras, además de contar con Andalucía como comunidad autónoma invitada.

La cita, que se celebra jueves y viernes, ha sido inaugurada por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, que ha estado acompañado por el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Andalucía participa este año como comunidad autónoma invitada, en una edición que supone un nuevo paso en la consolidación de Potencial Digital y que permitirá abordar las últimas soluciones tecnológicas y generar conexiones entre empresas, emprendedores, inversores y profesionales.

Guillermo Santamaría ha destacado que este congreso es un reflejo de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027, impulsada por el Gobierno regional, y ha subrayado que la tecnología debe utilizarse como una herramienta para mejorar los servicios públicos, fortalecer las empresas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"No hablamos de la tecnología como un fin en sí mismo, sino como un fin para que prestemos mejores servicios a los ciudadanos", ha señalado el consejero, quien ha destacado los avances de la Junta de Extremadura en la digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos. En 2023 se partía de alrededor de un centenar de trámites digitalizados y actualmente se superan los 700, siete veces más en tres años.

Además, se han simplificado 431 procedimientos, en los que se solicita menos de la mitad de la documentación que se exigía anteriormente, mientras que el tiempo medio de resolución se ha reducido un 57%. Santamaría ha señalado que estos avances permiten reducir desplazamientos, documentación y tiempos de espera, y ha defendido que la tecnología debe utilizarse para facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.

Así, ha puesto como ejemplo los procesos de simplificación en la PAC que permitirán que Extremadura pueda anticipar por primera vez los pagos, de manera que agricultores y ganaderos puedan recibir antes unos recursos fundamentales para sus explotaciones. También ha destacado que se han diseñado procedimientos extraordinariamente simplificados para que las ayudas dirigidas a personas, empresas y explotaciones afectadas por incendios puedan llegar antes, reduciendo trámites y documentación.

Santamaría ha explicado que el uso inteligente de la tecnología ya permite también facilitar otros servicios públicos, como la cita previa sanitaria por WhatsApp en todo el área de salud de Llerena a Zafra o la posibilidad de obtener una licencia de caza o pesca en un minuto desde el móvil.

La Junta de Extremadura trabaja además en una nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente, cuyo trámite parlamentario comenzará a final de año.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS

Santamaría ha destacado que la transformación digital también está llegando al tejido productivo extremeño. Desde 2024 se han movilizado más de 20 millones de euros para apoyar la transformación digital de las empresas extremeñas. Además, la última convocatoria dirigida a incorporar inteligencia artificial en las pymes ha recibido más de 500 solicitudes.

"El objetivo es acompañar a las empresas para que la tecnología les permita innovar, competir y crecer, de manera que una pyme pueda producir mejor, un comercio encontrar nuevos clientes, una industria reducir costes o un autónomo dedicar menos tiempo a tareas administrativas", ha incidido.

Además, el congreso Potencial Digital incorpora una feria de empleo, encuentros entre empresas locales y multinacionales y espacios para que los emprendedores puedan encontrar inversores y presentar sus proyectos, con el objetivo de que "los jóvenes puedan desarrollar aquí su talento, que quienes se marcharon encuentren motivos para volver y que las oportunidades digitales lleguen también al medio rural".

En el acto inaugural ha intervenido también el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha señalado que la celebración de Potencial Digital en Cáceres "es una magnífica oportunidad para demostrar que esta es una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su esencia", y ha recordado el proyecto que contempla convertir AldeaLab en un ecosistema tecnológico capaz de generar oportunidades para empresas y emprendedores.

DOS JORNADAS

El congreso Potencial Digital abordará durante dos jornadas temas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, el emprendimiento, el empleo y las nuevas formas de trabajar, además de facilitar conexiones entre empresas, profesionales, emprendedores e inversores.

Santamaría ha señalado que esta tercera edición es "más ambiciosa, más tecnológica y más inmersiva" y que consolida Potencial Digital como un encuentro de referencia relacionado con la tecnología.

De esta forma, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá actividades dirigidas a estudiantes, profesionales, empresas, emprendedores y ciudadanía. Se distribuirán las actividades con zonas expositivas, simuladores, talleres, ponencias, espacios dedicados a robótica e inteligencia artificial, actividades de ciberseguridad, emprendimiento y networking.

Entre los nuevos espacios figura la Terraza de Potencial, con ponencias sobre inteligencia artificial, y la FunTech Zone, impulsada por IRIA/Fundecyt, con charlas y demostraciones tecnológicas.

Entre las actividades previstas figura la Pitch Competition by Sopra Steria, con más de 11.500 euros en premios para proyectos en fases Seed y Growth, así como una Zona Startup y Aceleradoras, workshops para empresas y el Foro Empleo impulsado por SAP y Ausape.

Este último conectará a candidatos con empresas y reclutadores y ofrecerá información sobre los perfiles digitales más demandados y las oportunidades laborales existentes en el sector.

Además, esta edición volverá a acoger talleres de 'hacking' ético con la comunidad Hack The Box, así como talleres de robótica coordinados con la Consejería de Educación y abiertos también al público general en horario de tarde.

La Junta de Extremadura pondrá a disposición de los asistentes un nuevo espacio denominado 'Potencia tu idea', donde los emprendedores podrán recibir información directa y personalizada para poner en marcha sus proyectos o solicitar asesoramiento. Esta acción se complementará con una nueva edición de 'Ellas Lideran', con la colaboración de la Dirección General de Empresa.

Entre los ponentes figuran la investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y astronauta Sara García-Alonso; la experta internacional en inteligencia artificial y big data, Carme Artigas; el emprendedor, Pau García-Milà; el profesor de Innovación, Enrique Dans; y la especialista en salud mental digital Lucía Halty.

A ellos se suma el experto en tecnología, Javier Sirvent; la responsable de creadores y agencias de YouTube, Pilar Sánchez; el CIO de La Casa de las Carcasas, Fares Kameli; el experto en ciberseguridad, Sergio González, Suko, y la criminóloga especializada en ciberseguridad, María Aperador.

La programación incluye también contenidos sobre computación cuántica, cloud computing, telecomunicaciones, drones, inteligencia artificial creativa, economía de los creadores, inversión y crecimiento de startups.

Las dos primeras ediciones reunieron a más de 14.500 asistentes, y en 2025, el evento generó más de 20 millones de impactos digitales y contó con más de 40 empresas patrocinadoras.