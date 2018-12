La Consejería de Educación destina más de 1,4 millones de euros en becas para estudiantes universitarios

Publicado 12/12/2018 11:11:22 CET

MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta convoca becas complementarias para estudiantes universitarios que en el curso académico 2018/2019 realicen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Arquitectura e Ingeniería en la Universidad de Extremadura (UEx) o cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la universidad extremeña, para lo que se destina 1.460.000 euros.

Se establecen dos modalidades; la Modalidad A 'Residencia', destinadas a sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir la persona solicitante en la localidad en la que se ubica el centro universitario, durante el curso académico, siendo esta localidad distinta a la del domicilio familiar.

Y, Modalidad B 'Cuantía fija ligada a la renta', para cubrir los gastos generales por la realización de estudios universitarios de las personas solicitantes cuyo nivel de renta familiar no supere el umbral estipulado.

La cuantía de la beca correspondiente a cada persona beneficiaria para la Modalidad A será de 1.500 euros; y para la modalidad B, será de 500 euros, informa en nota de prensa el Ejecutivo extremeño.

BENEFICIARIOS

Podrán beneficiarse los solicitantes que tengan concedida la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso académico 2018/2019, con el único componente de beca de matrícula.

Asimismo, que durante el curso académico 2018/2019 se matricule en los estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado, Arquitectura o Ingeniería, en la Universidad de Extremadura, o en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que curse estudios de carácter presencial no impartidos en la UEx, o no hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de corte correspondiente al curso académico en el que ingresó en la universidad.

Cuando la persona solicitante no curse estudios en la Universidad de Extremadura, debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura o bien ostentar la condición de extremeño o extremeña.

Otro de los requisitos es que el estudiante acredite matrícula a tiempo completo en el curso 2018/2019, debiéndose matricular de 60 créditos, en el caso de los estudios de Grado, y de todos los créditos que integren el curso completo conforme al plan de estudios, en el caso de las dobles titulaciones.

Finalmente, para la Modalidad A, que la persona solicitante resida durante el curso académico 2018/2019 en la localidad en la que se ubica el centro universitario, siendo esta localidad distinta a la del domicilio familiar; y para la Modalidad B, que la renta familiar de la persona solicitante no supere el umbral establecido.

SOLICITUDES

Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la Consejería de Educación y Empleo y se formalizarán según el impreso que está disponible en la página web https://becascomplementariasuniversidad.educarex.es/

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir de este jueves, día 13 de diciembre, y finalizará el 18 de febrero de 2019.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses desde la publicación de la convocatoria.