El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne este viernes para abordar medidas frente a los incendios

Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras una reunión del Cecopi con motivo de los incendios en la región - JUNTA DE EXTREMADURA
Publicado: jueves, 28 agosto 2025 19:42
   MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá este viernes, 29 de agosto, a las 09,00 horas en sesión extraordinaria, para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano.

   La reunión tendrá lugar en la Hospedería Valle del Ambroz (Plaza del Hospital, s/n), en Hervás (Cáceres).

   Posteriormente, a las 09,30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión, según da a conocer el propio Ejecutivo autonómico.

