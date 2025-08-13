El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa está de vuelta con 19 personas

JARILLA (CÁCERES), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa (Cáceres) ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo, ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

"Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha puesto en valor Guardiola en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Esta evacuación de los vecinos de Cabezabellosa que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de salida la pasada madrugada por el incendio de Jarilla se ha producido tras abrirse una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia.

El dispositivo organizado ha estado compuesto por efectivos de la Guardia Civil, de Protección Civil, una ambulancia de soporte vital básico, transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida 4x4.