Cortada al tráfico en ambos sentidos la autovía A-5 por el incendio de Escurial (Cáceres)

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo

CÁCERES, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en una zona de pastos declarado este miércoles en el término municipal de Escurial (Cáceres) ha provovado el corte del tráfico de la autovía A-5 en ambos sentidos.

La Guardia Civil ha establecido desvíos provisionale en el punto kilométrico 294 en sentido Madrid y en el 287 para los vehículos que circulen hacia Badajoz.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado, a las 16,00 horas, el nivel 1 por este incendio forestal. por su proximidad a edificaciones aisladas y carreteras.

En la zona intervienen cuatro unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, dos agentes del medio natural y un técnico.