El coste laboral sube un 2,3% en el segundo trimestre en Extremadura, 1,7 puntos por debajo de la media nacional

Archivo - Un trabajador en una obra - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral ha subido un 2,3 por ciento en el segundo trimestre del año en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 2.750,27 euros de media.

El incremento del 2,3 por ciento registrado en el coste laboral en el segundo trimestre en Extremadura es 1,7 puntos inferior a la media del país, que ha contabilizado un aumento del 4 por ciento.

Por su parte, el coste salarial por trabajador y mes se ha situado en 2.021 euros en el segundo trimestre en Extremadura, un 2,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, que supone 1,6 puntos por debajo de la media del país.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país,

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.388,15 euros, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inicia la serie, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%.

El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el segundo trimestre un 4,2% en tasa interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Con este incremento, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,8% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, cinco décimas menos que en el trimestre previo.

Con esta subida trimestral, ya son 24 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

EDUCACIÓN LIDERA LA ALZAS DEL COSTE LABORAL

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en educación (+8,8%, hasta los 3.416,01 euros por trabajador y mes) y en actividades inmobiliarias (+8,3%, hasta los 3.536,98 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, el único descenso interanual del coste laboral lo experimentó el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (-9,9%, hasta los 6.941,58 euros por trabajador y mes).

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en las industrias extractivas (+1,6%, hasta los 4.944,65 euros mensuales) y en las actividades artísticas (+1,8%, hasta los 2.214,98 euros mensuales).

CANTABRIA Y ASTURIAS LIDERAN LAS SUBIDAS SALARIALES

Los salarios subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%).

En términos absolutos, los costes salariales más altos los registraron Madrid (3.060,53 euros mensuales, un 4,3% más), Cataluña (2.770,19 euros, +5,1%) y País Vasco (2.718,07 euros, +5,0%).

Por contra, Canarias, con 2.016,13 euros (+4,1%), y Extremadura, con 2.021,62 euros (+2,4%) registraron los salarios más bajos.

El salario por hora efectiva subió también en todas las regiones en el segundo trimestre del año. Los mayores incrementos los protagonizaron Baleares (+6,2%) y Cantabria (+6,1%).

MÁS DE 151.000 VACANTES

El INE ha informado además de que en el segundo trimestre se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, lo que supone 1.997 más que en el mismo trimestre del año pasado.

Del total de vacantes contabilizadas entre abril y junio, el 87,4% pertenecían al sector servicios, con 132.555 vacantes, mientras que el 7,9% se englobaban en la industria (11.958 vacantes) y el 4,8%, en la construcción (7.224 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 90,6% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 5,8% mencionaron el elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Cataluña y Madrid concentraron el mayor número de vacantes en el segundo trimestre, mientras que La Rioja y Extremadura presentaron las menores cifras.