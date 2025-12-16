Los costes laborales suben un 4,6% en el tercer trimestre en Extremadura y los salarios aumentan un 5,1%

Archivo - Un camarero trabajando - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido en Extremadura un 4,6 por ciento en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.610,68 euros.

Asimismo, entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han aumentado en la comunidad extremeña un 5,1 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 1.908,16 euros por trabajador y mes, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto nacional el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas en el país.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han subido en España un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que han aumentado un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva ha subido un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada ha aumentado un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

(((Más información en Europa Press))