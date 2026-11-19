MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha llamado a que se produzca una "movilización masiva" en las elecciones de 29 de noviembre y que haga que la región vuelva a ser una "tierra humanista".

Así, ha interpelado a los ciudadanos extremeños, a quienes ha pedido que salgan a votar y que la región vuelva a ser esa "tierra humanista que levantó una autonomía" y que miraba a "todo el mundo de frente diciendo que aquí se podían garantizar derechos y libertades".

"Que aquí podíamos construir una Extremadura más digna, una Extremadura más igualitaria y una tierra en la que nadie cuestionase qué es lo que hay detrás de la puerta de la casa de uno, ha señalado Cotrina.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones momentos antes de asistir en Mérida a la apertura del Congreso 'Activar la Democracia. Fortaleciendo los Activismos'.

En este sentido, ha señalado que la democracia se compone de obligaciones pero también de derechos y ha planteado que este congreso se producirán debates "muy interesantes" porque los colectivos que se dan cita son aquellos que están viendo cómo sus derechos "se están cuestionando".

Así, ha expuesto que se está observando cómo el gobierno del PP y Vox en la Junta de Extremadura dice que sobran "todos los migrantes que vengan a optar por Extremadura para buscar una vida digna", cómo los derechos LGTBI se "están cuestionando" y cómo se deja sin financiación al Consejo de la Juventud.

"La democracia no se puede socavar desde el cuestionamiento continuo de las instituciones públicas y eso es lo que está haciendo un partido político que se llama Vox, que está poniendo en cuestión todos y cada una de las instituciones del Estado, todas y cada una de aquellas herramientas que nos hemos dado para hacer una Extremadura más grande, para hacer una España más grande y para hacer que la gente pudiera crecer en libertad allí donde le diese la gana", ha aseverado.

(Más información en Europa Press)