Cotrina sitúa a la vivienda como una prioridad en Extremadura y critica la política de "luces y focos" de Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, durante el XVI Congreso de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, de Guijo de Granadilla. - PSOE DE EXTREMADURA

GUIJO DE GRANADILLA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha situado a la vivienda como "el gran reto" de Extremadura para ofrecer oportunidades a los jóvenes, al tiempo que ha criticado la política de "luces y focos" del Ejecutivo autonómico, liderado por María Guardiola, ya que considera que los anuncios del gobierno regional "no se están traduciendo en medidas capaces de mejorar la vida de la juventud extremeña".

Cotrina ha realizado estas declaraciones durante el XVI Congreso de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, que se celebra este fin de semana en las instalaciones del Albergue Poeta Gabriel y Galán de Guijo de Granadilla, un encuentro en el que la organización juvenil ha abordado los principales retos de los jóvenes extremeños y en el que Irene Pozas ha dado el testigo a Dennis Talavera, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres.

En su intervención, el líder de los socialistas extremeños ha situado la vivienda como una de las principales prioridades de la política extremeña. Cotrina ha criticado que la Junta de Extremadura anuncie medidas económicas en materia de vivienda y que, posteriormente, "las recurra ante el Tribunal Constitucional". "¿Podemos estar hablando de vivienda hoy en Extremadura cuando la Junta dice un día sí a 250 millones de euros y al día siguiente lo recurre en el Constitucional?", ha planteado Cotrina.

El secretario general del PSOE de Extremadura considera que esta forma de actuar evidencia una "política basada en luces y focos", pero "sin medidas efectivas que permitan a los jóvenes acceder a una vivienda y construir su futuro en la región".

Frente a ello, el socialista ha reivindicado el artículo 47 de la Constitución y ha defendido que Extremadura "debe ser gente de Estado" para aprovechar todas las herramientas disponibles y convertir la vivienda en "una verdadera oportunidad" para los jóvenes.

Por otro lado, Cotrina ha defendido la necesidad de aprobar "por fin" una Ley de Juventud en Extremadura que "reconozca los derechos de los jóvenes, proteja el asociacionismo juvenil y permita incorporar su voz a las decisiones que marcarán el futuro de la región", según ha informado el PSOE extremeño en un comunicado.

"Sin ellos, sin la voz de los jóvenes, no podemos mirar al futuro de Extremadura con esperanza", ha señalado Cotrina, que ha reivindicado además una Extremadura "de vuelta, no de ida", en la que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar oportunidades "sin verse obligados a marcharse".

El secretario general socialista ha apostado también por una juventud "rebelde" y "valiente", capaz de defender una Extremadura "abierta, inclusiva y alejada de los discursos de exclusión y odio". En este sentido, ha reivindicado una política que permita que todos los jóvenes, "independientemente de cómo piensen", puedan desarrollar su proyecto de vida y ser felices en su tierra.

PAPEL DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS

Por su parte, el nuevo responsable de Juventudes Socialistas en la provincia de Cáceres ha defendido el papel de las Juventudes Socialistas como "una herramienta" para que los jóvenes puedan participar activamente en la construcción de la Extremadura "que quieren" y ha apostado por una organización "cercana, reivindicativa y pegada a las necesidades reales de la juventud".

Talavera ha subrayado la importancia de situar en el centro de la agenda política cuestiones como el acceso a la vivienda, las oportunidades laborales, la igualdad entre jóvenes y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en los pueblos y ciudades de la provincia de Cáceres.