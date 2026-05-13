La creación de empresas sube un 54% interanual en marzo en Extremadura, hasta las 174

Infografía con cifras de creación de empresas en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

MÉRIDA/ MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas ha subido un 54 por ciento en marzo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 174 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 36, un 56,5 por ciento más.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Extremadura encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual, por lo que el de marzo, se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 174 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 4,21 millones de euros, lo que supone un 6,13% menos que en el mismo mes de hace un año (4,21 millones de capital desembolsado).

Por su parte, de las 36 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Extremadura, todas ellas lo hicieron voluntariamente.

(Más información en Europa Press)