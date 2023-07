Cristina Teniente asegura que para "echar" a Pedro Sánchez los votos que no se dan al PP "van a la papelera"

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, ha señalado que la "única alternativa" que hay para "echar" a Pedro Sánchez del Gobierno de España es votar al PP, ya que "con los demás, no salen las cuentas", en alusión a las encuestas que se manejan en Extremadura en las que Vox perdería los dos diputados que tiene en la actualidad, uno por cada provincia.

"Si se quiere a Alberto Núñez Feijóo como presidente no se puede votar a otra opción que no sea el Partido Popular, porque ahora, efectivamente, y sobre todo en provincias y en regiones como Extremadura, donde no hay más opciones, o los votos van a uno o van a otro, y los que no van a uno o a otro, van a la papelera", ha indicado la número 1 del PP al Congreso por la provincia de Cáceres.

Teniente, que se ha reunido este lunes con empresarios en la capital cacereña, ha apelado al "voto útil" y ha conminado a quien no esté de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez y al que quiera "derogar el sanchismo" a que vote a Alberto Núñez Feijóo.

"El que quiera otro futuro para España, el que quiera otras políticas, el que no quiera que se entregue España a los radicales, a los independentistas a los golpistas, el que quiera otras políticas económicas... no puede votar a otra opción que no sea el Partido Popular", ha incidido.

CARA A CARA SÁNCHEZ FEIJÓO

Sobre el debate cara a cara que van a protagonizar esta noche Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Teniente ha dicho en relación al líder de los 'populares' que espera, por un lado "ver a un presidente que tiene una campaña pegada al terreno, a la realidad de los problemas y un presidente que está guiado por la moderación, la centralidad y el compromiso con los españoles".

"Y otro presidente que se ha definido a sí mismo ya muchas veces. El sanchismo es la mentira, es la manipulación", ha espetado, al tiempo que ha añadido que Pedro Sánchez representa la "ineficacia" en la resolución de problemas.

No obstante, Teniente ha indicado que "la campaña está viva" y no cree que se vaya a dirimir en los platós de televisión. "A mí me hace mucha gracia escuchar que el otro día Pedro Sánchez no vino a Plasencia porque necesitaba cuatro días para preparar el debate, y ha pedido seis debates, así que hubiera necesitado dos campañas para preparar los debates", ha ironizado.

"Hay que estar en contacto con la gente. Aquí en este tipo de reuniones en la calle es donde se ve el pulso de los problemas. Y eso es lo que está haciendo Feijóo en esta campaña y lo que no está haciendo Sánchez, por lo tanto el debate tiene que ir bien, sin duda", ha concluido a preguntas de los medios este lunes tras una reunión que ha mantenido en Cáceres con empresarios de diversos sectores económicos de la provincia.