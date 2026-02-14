Cruz Roja atiende 22 incidencias durante la jornada del viernes de Carnaval en Badajoz, entre ellas una reyerta

Efectivos de Cruz Roja desplegados en la primera jornada del Carnaval de Badajoz - CRUZ ROJA

BADAJOZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido un total de 22 incidencias, entre ellas una reyerta en la cual han resultado heridas dos personas, durante la jornada de este pasado viernes de Carnaval en Badajoz.

Dicha reyerta ha ocurrido alrededor de las 4,15 horas de la madrugada del viernes al sábado en la Calle San Isidro de Badajoz. Por cuenta de ella, efectivos de Cruz Roja han atendido a dos personas que presentaban traumatismos leves, recibiendo ambas el alta in situ.

La jornada, ha destacado la organización en nota de prensa, ha sido "tranquila" y con atenciones que, en su mayoría, eran de carácter leve y resueltas en el mismo lugar.

Únicamente se han producido cuatro derivaciones a centros sanitarios debido a la necesidad de realizar pruebas o procedimientos hospitalarios.

En concreto, Cruz Roja ha asistido cuatro casos de traumatismos accidentales, tres heridos en reyertas, una intoxicación, un esguince y una luxación, cuatro episodios de enfermedad común, cinco heridas accidentales y tres lipotimias.

Cabe recordar que para esta primera jornada de Carnaval en la capital pacense, la organización ha movilizado un total de 24 efectivos y hasta tres unidades móviles, estando presentes en el Desfile Infantil, el Pregón del Carnaval y la final del concurso de murgas, además de la coordinación con el 112 para la atención de urgencias.