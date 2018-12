Cs no apoya la enmienda de totalidad del PP porque los extremeños "no" quieren "estrategias electorales"

Actualizado 27/11/2018 13:03:25 CET

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha señalado que su grupo no apoya la enmienda a la totalidad formulada por el PP a los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2019 porque, según ha subrayado, los ciudadanos "no" quieren "estrategias electorales" como en la que a su juicio se enmarca dicha iniciativa 'popular'.

Así, y por "lealtad institucional" y por tratar de hacer "política útil" para los extremeños, Domínguez ha indicado que su grupo no apoyará dicha enmienda de totalidad del PP, sino que formulará enmiendas parciales "fuera de tacticismos electorales" para tratar de "mejorar" las cuentas autonómicas.

En todo caso, ha subrayado que ello "no" significa que Ciudadanos esté "de acuerdo" con los presupuestos presentados por la Junta, sino "nada más lejos de la realidad", ya que entiende que los mismos encierran un "aumento" de la carga impositiva a los ciudadanos, mantienen "igual que el año pasado" cuestiones como los 'mínimos vitales', y además "reflejan una realidad de Extremadura que no es" y "no cuentan con los informes de autoridades económicas" en cuanto a previsiones para la comunidad.

Además, ha reconocido que a Ciudadanos le "llama mucho la atención" que "gran parte" de las medidas contempladas en los PGEx 2019 "son repetición de las partidas presupuestarias de 2016, 2017 y 2018" y que "no se han ejecutado".

En todo caso, María Victoria Domínguez ha reiterado que su grupo va a hacer "lo que ha hecho en otros ejercicios presupuestarios" y que "es intentar mejorar a través de la negociación" de partidas presupuestarias que espera "empiece verdaderamente a partir de hoy".

De este modo, según ha dicho, a través de esa negociación Ciudadanos quiere hacer "política útil" a los extremeños y "fuera de tacticismo electorales en lo posible" para "mejorar" los presupuestos, porque "los extremeños evidentemente no están en campaña electoral ni quieren estar en campaña electoral en este momento".

En este punto, ha indicado al PP que con su enmienda de totalidad a las cuentas regionales está "mirando a las elecciones". "Comprendo las estrategias electorales, pero los extremeños necesitan unos presupuestos", ha dicho al PP. "Creemos que los extremeños necesitan sus presupuestos, porque vienen de sus impuestos y son su dinero, y sobre todo porque son sus servicios", ha afirmado Domínguez.

PRESUPUESTO "ALTERNATIVO"

Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos también ha criticado al Gobierno regional por no haber presentado las cuentas regionales antes del 15 de octubre como está estipulado, y ha recriminado que el año pasado la Junta aludiese al retraso en este sentido a que no se conocían los Presupuestos estatales y este año "no" cuando tampoco se conocen, ha señalado.

Finalmente, ha reconocido que le hubiera gustado que "el PP hubiera presentado un presupuesto alternativo" junto a su enmienda a la totalidad; y ha añadido que Ciudadanos tratará de empezar a "negociar" ahora las cuentas con la Junta a través de enmiendas parciales.

"Vamos a empezar a negociar los presupuestos de la Junta. No hemos votado nunca que sí a esos presupuestos en toda la legislatura, pero hemos querido tener lealtad institucional, porque cuando se trabaja se tiene que tener también lealtad", ha dicho. "Los extremeños están esperando a que nosotros aquí no nos peleemos sino que trabajemos por ellos", ha concluido.